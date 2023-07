Wpolityce: Poszukiwania w Puźnikach w to ważny przełom

„Ruszyły prace poszukiwawcze polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Dały zgodę ukraińskie władze lokalne, obwodowe, centralne. Jak się nieoficjalnie mówi, było to możliwe dzięki wsparciu polskich władz, w tym mocnemu osobistemu zaangażowaniu premiera Mateusza Morawieckiego” – czytamy w korespondencji Michała Karnowskiego. Dziennikarz portalu wpolityce.pl odwiedził pozostałości polskiej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim.

Puźniki to nieistniająca obecnie polska wieś. To tutaj w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku sotnie UPA wymordowały wg różnych źródeł od 50 do 120 Polaków.





Puźniki. Jedna z polskich wsi, których już nie ma





Na terenie wsi był cmentarz. Do dziś ocalało kilka nagrobków. „Cmentarz jest teraz szczególnie ważny, bo to dzięki temu punktowi orientacyjnemu możliwe jest choćby wstępne określenie gdzie znajduje się dół (wykopany dla chowania swoich rannych przez Niemców) w którym pochowano ofiary mordu dokonanego przez bandę UPA w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku” – pisze Karnowski.





„Wszystko zarosło tu gęstym lasem, krzewami. Najpierw więc dokonano wycinki, oczyszczono teren. Następnie zespół specjalistów złożony z ukraińskiej firmy archeologicznej i polskich archeologów oraz medyków sądowych rozpoczął poszukiwania. Od maja głośno warcząca koparka metr po metrze odkrywa ziemię. Archeologiczne sondy wbijane są co metr” – relacjonuje dziennikarz w korespondencji w serwisie wpolityce.pl.









Karnowski zauważa, że do tej pory nie odnaleziono żadnego polskiego grobu. W jego przekonaniu to jednak „ważny przełom”.





„Ruszyły prace poszukiwawcze polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Dały zgodę ukraińskie władze lokalne, obwodowe, centralne. Jak się nieoficjalnie mówi, było to możliwe dzięki wsparciu polskich władz, w tym mocnemu osobistemu zaangażowaniu premiera Mateusza Morawieckiego”.





Wpolityce: Do pełnej prawdy w tej sprawie i godnego upamiętnienia ofiar nadal daleko





„Do pełnej prawdy w tej sprawie i godnego upamiętnienia ofiar nadal daleko. Nie wydaje się dziś możliwe, by walcząca z Rosją Ukraina szybko wypowiedziała słowa, na które czekają potomkowie ofiar UPA i cała Polska. Ale wydaje się możliwe, byśmy przynajmniej zmniejszyli nasz ból przez odnalezienie i godne pochowanie zamordowanych Polaków.





To w świecie cywilizacji zachodniej przecież rzecz podstawowa. Ukraina, jeśli chce być w pełni na Zachodzie, musi to przyjąć. Trwające w Puźnikach prace dają nadzieję, że sprawy potoczą się w tym kierunku. Podobnie jak wieniec złożony w tym dniu przez szefa obwodu iwanofrankiwskiego. Jeszcze niedawno było to to w ogóle nie do wyobrażenia” – puentuje Karnowski.