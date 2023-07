Na Kanarach budzą się wulkany. Ponad sto wstrząsów na Teneryfie

Na dwóch wyspach należących do hiszpańskiego archipelagu Wysp Kanaryjskich, Gran Canarii i Teneryfie, odnotowano wzrost aktywności sejsmicznej – wynika z informacji krajowego instytutu geograficznego (ICN).

Na zachodniej Teneryfie zarejestrowano w tym tygodniu ponad 100 wstrząsów o niewielkiej sile. Miały one cechy tzw. roju sejsmicznego, kiedy dochodzi do następujących po sobie wstrząsów. Stało się tak najprawdopodobniej na skutek przemieszczania się pary, wody i gazów wewnątrz systemu hydrotermalnego wulkanu Teide położonego na tej wyspie. Był to trzeci odnotowany rój sejsmiczny na Teneryfie w ciągu niespełna miesiąca.





Na zachodzie Gran Canarii w ciągu ostatnich dni odnotowano trzy silniejsze wstrząsy o magnitudzie do 3,7 – największej od 2011 roku. Przypuszczalnie miały związek z podmorskim wulkanem Enmedio znajdującym się między Teneryfą i Gran Canarią na głębokości 2100 metrów.





Szef regionalnego rządu Angel Victor Torres oświadczył, że wstrząsy to coś normalnego na aktywnych sejsmicznie wyspach i nie oznaczają większego prawdopodobieństwa erupcji wulkanicznej w krótkim i średnim okresie czasu. – Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich są w dobrych rękach naukowców, którzy prowadzą badania na archipelagu – powiedział Torres.