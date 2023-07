Bardzo mocno zachęcam do korzystania z badań profilaktycznych; odwiedzając mobilne miasteczko „Zdrowe Życie” każdy mieszkaniec może przeprowadzić takie badania, by mieć pewność co do swojego stanu zdrowia – mówił w sobotę w Bochni prezydent Andrzej Duda.

Prezydent odwiedził w sobotę mobilne miasteczko „Zdrowe Życie” na Rynku Głównym w Bochni (Małopolskie). Zwracał uwagę, że jest to miejsce, w którym można wykonać szereg badań profilaktycznych lub uzyskać poradę medyczną. Ponadto – jak mówił – ratownicy medyczni pokazują m.in., jak przeprowadzić masaż serca.





– Przede wszystkim to miasteczko, tak jak tu dzisiaj jest obecne w Bochni, służy temu, żeby każdy mieszkaniec (...) mógł przeprowadzić tutaj badania profilaktyczne po to, żeby, po pierwsze, mieć pewność co do swojego stanu zdrowia. Po drugie w sytuacji, gdyby okazało się, że cokolwiek jest nie tak, żebyśmy dalej mogli prowadzić terapię po to, by się skutecznie wyleczyć – mówił prezydent.

Przekazał, że w tym roku mobilne miasteczko „Zdrowe Życie” odwiedzi w sumie 25 miast w całej Polsce. – Jesteśmy w połowie trasy, to jest 12 wizyta, 12 miasto – Bochnia w Małopolsce – dodał prezydent.

– Realizujmy badania profilaktyczne (...); warto te badania zrobić i każdy, kto je zrobi i okaże się, że nic mu nie jest, odetchnie z ulgą (...). A każdy, u kogo wykryje się chorobę, zwłaszcza w jej bardzo wczesnym stadium i uda się tę chorobę wyleczyć – a w bardzo wczesnym stadium absolutną większość udaje się wyleczyć – potem dziękuje Bogu za to, że zdecydował się wziąć udział w badaniach – podkreślił prezydent.

– Bardzo mocno zachęcam do korzystania z badań profilaktycznych – powtórzył Andrzej Duda.





Profilaktyka i zdrowy styl życia





„Zdrowe Życie” to ogólnopolski projekt profilaktyki i zdrowego stylu życia, zainicjowany w 2022 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Akcja jest efektem rekomendacji ekspertów prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, podkreślających, że stan zdrowia Polaków po pandemii COVID-19 wymaga pilnej poprawy, a jedną z zasadniczych potrzeb jest rozpowszechnienie profilaktyki zdrowia.





Jednym z elementów projektu jest Mobilna Strefa Zdrowia, w której wszyscy chętni mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać ze specjalistycznych badań i konsultacji medycznych oraz dowiedzieć się o programach profilaktycznych i zdrowym stylu życia. W 2022 roku strefy odwiedziły 11 polskich miast i miasteczek, łącznie wykonano w nich ponad 34 tys. specjalistycznych badań i konsultacji medycznych. Spośród osób, które w ub. roku skorzystały z badań, średnio co piąta została skierowana na dalszą diagnostykę.