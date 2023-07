Kierowca busa wystraszył się owada i wjechał do rowu

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku busa lokalnej linii w powiecie malborskim. Według policji kierowca stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak do środka wpadł owad.

Do wypadku doszło w sobotę na drodze powiatowej w okolicy Lipinki w gminie Nowy Staw. Około godz. 13.30 bus lokalnej firmy przewozowej wjechał do rowu. Policja wstępnie ustaliła, co było przyczyną zdarzenia.





– Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu, wynika, że do busa wpadła osa lub pszczoła. Kierowca jest uczulony, więc chciał wygonić owada. Wtedy zahaczył kołami o pobocze i wjechał do przydrożnego rowu – relacjonuje st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.





Busem jechało 6 pasażerów. Czworo z nich zostało przewiezionych do szpitali, w tym 13-letni chłopiec i troje dorosłych. Kierowca był trzeźwy.