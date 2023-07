Piknik Rodzinny w Pułtusku. Lider PiS zainaugurował cykl spotkań z Polakami

Niedawno mieliśmy UL Programowy, a dzisiejsze spotkanie jest jego kontynuacją – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Pikniku Rodzinnego w Pułtusku. Podkreślił, że przedstawiony przez PiS program to efekt rozmów z Polakami. – Takich rozmów będzie dużo więcej. Już dziś nasi czołowi politycy udadzą się do wielu miejscowości w Polsce – dodał.

Jarosław Kaczyński zainaugurował w Pułtusku wakacyjną inicjatywę spotkań polityków PiS z Polkami i Polakami na piknikach. Jak zapowiadał rzecznik PiS Rafał Bochenek, „to nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji niekoniecznie w świetle kamer o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość”.





W ramach akcji czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy będą w kolejne weekendy uczestniczyć w różnego rodzaju festynach, piknikach i wydarzeniach w całej Polsce.

– Te spotkania są nam bardzo potrzebne. To już się sprawdziło, właśnie podczas tego rodzaju rozmów z Polakami powstało wiele planów, projektów, pomysłów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych i zrealizowaliśmy te zapowiedzi – podkreślił prezes PiS.





Wiarygodny plan





Jak dodał Jarosław Kaczyński, ważne jest teraz to, by także przed tymi wyborami przedstawić wiarygodny plan. Przypomniał, że statystki europejskie pokazują „wielki postęp w naszym kraju”. – Czy to oznacza, że w Polsce nie ma ciągle problemów? I tych wielkich i tych mniejszych? Jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami – powiedział.

Jak dodał, Pułtusk jest nieprzypadkowym miejscem sobotniego spotkania. To tutaj – jak przypomniał – było obchodzone zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.





– Te głosy znowu są nam potrzebne, żeby ta droga, która została zwycięstwem Andrzeja Dudy w 2015 r. rozpoczęta, była kontynuowana – powiedział prezes PiS. Zaznaczył, że „sensem tej drogi była zmiana systemu ekonomicznego w naszym kraju”. – Ten poprzedni był bardzo niesprawiedliwy i bardzo nieefektywny – ocenił Kaczyński, podkreślając, że droga do celu musi być konsekwentna.