Sasin: Chcemy zwiększyć wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

KGHM Polska Miedź przeznaczy 5 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych – poinformował w sobotę w Okuniewie (woj. mazowieckie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – Chcemy zwiększyć wsparcie dla OSP przez spółki Skarbu Państwa – dodał.

Z udziałem m.in. ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i prezesa KGHM Tomasza Zdzikota w Okuniewie odbyła się konferencja prasowa w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu Fundacji KGHM Polska Miedź, dotyczącego wsparcia finansowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju.





– Chcemy zwiększyć wsparcie dla OSP przez spółki Skarbu Państwa – powiedział minister Sasin.





Jak wskazał, OSP to „ważny składnik systemu bezpieczeństwa naszego kraju i naszych obywateli”. Dodał, że OSP pomaga nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także w niesie pomoc w wypadkach, katastrofach, czy klęskach żywiołowych. –Trudno sobie wyobrazić dzisiaj to, że bezpieczeństwo Polaków mogło być zapewnione bez udziału OSP. I doceniamy to. Polska to docenia. Polska wspiera Ochotnicze Straże Pożarne – zapewnił szef MAP.

Przypomniał, że w ostatnich latach m.in. przyjęta została specjalna ustawa o OSP, a także zinstytucjonowane zostało ich funkcjonowanie. – Wspieramy również Ochotnicze Straże Pożarne poprzez zakup sprzętu, samochodów strażackich, wszystkiego tego, co potrzebne jest do funkcjonowania – mówił.





Min. Sasin dodał, że wiele spółek Skarbu Państwa w ostatnich latach przeznaczyło „znaczące środki finansowe na wsparcie OSP”. – Chociażby Orlen tylko w ciągu ostatnich kilku lat około 30 mln zł, PZU – 11 mln zł, Polska Grupa Energetyczna – prawie 3,5 mln zł – powiedział. Podkreślił, że również KGHM od lat wspiera OSP oraz Państwową Straż Pożarną.



– Tylko w tym roku Fundacja KGHM przeznaczyła 2 mln zł na wsparcie OSP. (...) A dzisiaj chcemy ogłosić start nowego programu KGHM, który (...) przeznaczy 5 mln zł na wsparcie OSP – poinformował Sasin. Jak dodał, „to nie ostatnie słowo”. – To wsparcie będzie kontynuowane i będzie jeszcze w większym wymiarze. I to jest również zobowiązanie, które wyrażam tutaj w imieniu wszystkich spółek Skarbu Państwa – mówił Sasin.





Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.