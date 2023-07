Jarosław Kaczyński w TVP Info: Referendum ws. migrantów kluczowe dla losu Polaków

– Referendum dotyczące migrantów będzie odnosiło się do losów Polek i Polaków; czy będziemy żyli w bezpiecznym i spokojnym kraju, który potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać bogatych – powiedział w rozmowie z TVP Info Jarosław Kaczyński. Zobacz całą rozmowę z wicepremierem i prezesem PiS.

TVP Info: W sobotę Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna wakacyjne spotkania. Hasłem przewodnim wydarzeń będzie: „Z miłości do Polski”. Pierwszym miejscem, gdzie udają się politycy PiS jest Pułtusk. Z jakim przesłaniem jedzie pan do tego miasta?





Jarosław Kaczyński: – Powiem kilka słów odnoszących się do całego przedsięwzięcia związanego z piknikami. To nasza sprawdzona metoda. Chcemy rozmawiać z Polakami, po to, aby w momencie, gdy ostatecznie przedstawimy nasz program, był on w niemałej mierze wynikiem dobrej orientacji w tym, czym Polacy teraz żyją. Jeśli spojrzeć na statystyki przygotowywane w Unii Europejskiej, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, OBWE to sytuacja w Polsce jest bardzo dobra. Wiadomo jednak, że zawsze są problemy, którymi ludzie żyją. Chcemy te problemy znać, a najłatwiej zrobić to w bezpośrednich rozmowach z Polakami. Politycy nie mogą być dalecy od społeczeństwa.





Ten, kto jest daleko od społeczeństwa, kieruje się jakimiś ideologiami albo podpowiedziami z zewnątrz. Obawiam się, że ta druga postawa jest w Polsce dość powszechna. My stosujemy zupełnie inną metodę.









Podczas majowego Programowego Ulu zapowiadał pan wprowadzenie m.in. 800+ od stycznia 2024 roku, także darmowe autostrady i leki. 800 plus będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024, Polacy już teraz mogą korzystać z bezpłatnych autostrad. Kiedy można spodziewać się przyjęcia przez Sejm ustawy o darmowych lekach dla osób poniżej 18. roku życia i seniorów?





– To będzie bardzo niedługo. Sejm tej kadencji już się praktycznie kończy. W przyszłym tygodniu mamy jedno dłuższe posiedzenie, później jedno krótkie w lipcu. Uchwalamy już ostatnie ustawy. Ta na pewno także zostanie uchwalona. Zawsze wykonywaliśmy nasze zapowiedzi. Jak sądzę od 1 stycznia 2024 roku darmowe leki będą dostępne dla dzieci do 18. roku życia, a także osób po 65. roku życia. Na ten moment lista dostępnych lekarstw wynosi 4000 pozycji. Być może będzie ona także rozszerzana. Staramy się także, aby to co było wcześniej przedmiotem różnego rodzaju zabiegów organizowanych przez rodziców, a także przez chorych, różnego rodzaju zbiórek, żeby to w bardzo szybkim tempie trafiło do sfery zadań państwa. Każdy, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, mógł liczyć na to, że będzie leczony.





Kolejny ważny temat to kwestia migrantów. Referendum w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej w dniu wyborów parlamentarnych.





– To bardzo ważne, żeby Polacy podjęli decyzję w tej sprawie. Przegłosowanie decyzji o referendum jest jeszcze przed nami. To referendum będzie odnosiło się do losów Polek i Polaków; czy będziemy żyli w bezpiecznym i spokojnym kraju, który potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać bogatych. Już naprawdę jesteśmy niedaleko, żeby zrównać się „najbiedniejszymi” wśród bogatych. Później będziemy gonić tych bogatszych – Niemców, a daj Boże jeszcze bogatszych. Niemcy zajmują 5. czy 6. miejsce, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca, nie licząc rajów podatkowych, które są poza jakąkolwiek konkurencją. To cel, który jest do zrealizowania w czasie jednego pokolenia. W znacznie krótszym czasie można dojść do średniej europejskiej, to wszystko jest możliwe.





– Jedynym warunkiem jest to, że Polska będzie krajem spokojnym, dobrze rządzonym. Potrzebujemy szybkiego marszu do przodu, dokonaliśmy w sferze społecznej już wielkiego skoku, a także w sferze gospodarczej. Oba te aspekty są ściśle ze sobą związane. Dziś sytuacja wygląda następująco – mamy średnio 80 proc. przeciętnego PKB w Unii Europejskiej, z kolei jeśli chodzi poziom życia to już 86 proc. średniej unijnej. To dlatego, że świadczenia społeczne są tak w tej chwili rozbudowane. 800 plus w przeliczeniu walutowym, równa się dwóm największym w Europie świadczeniom – niemieckiemu i angielskiemu. Jak na bogactwo i potencjał naszego kraju to jest duży wyczyn. Chcemy także, żeby rosły dochody Polaków z pracy, biznesu, rolnictwa. Tak, aby każda rodzina mogła spokojnie żyć z tego, co zarabia. Oczywiście, z udziałem państwa, które wspiera rozwój dzieci.

W co Pana zdaniem gra Bruksela, jeżeli chodzi o migrantów? Dlaczego opozycja twierdzi, że nie będzie przymusu przyjmowania nielegalnych migrantów?





– Opozycja jest w trudnej sytuacji. Wiadomo, co wcześniej było przez nich mówione, co sami robili. Pamiętamy wydane tuż przed wyborami w 2015 roku rozporządzenie, gdzie konkretnie mają trafić migranci. Gdybyśmy wtedy nie przejęli władzy, mielibyśmy bardzo wiele problemów społecznych, także z bezpieczeństwem.





– Opozycja nie może zupełnie wprost twierdzić, że to co zostało już kiedyś przez UE zostało odrzucone, teraz ma wracać. Stąd jest ta gra. Raz pani (komisarz UE Ylva – przyp. red.) Johanson mówi jedno, później za chwilę zmienia zdanie. To samo robią przedstawiciele opozycji. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że kierownictwo Unii Europejskiej łamie traktaty, dlatego mówimy twarde nie. W pewnych sprawach nie mamy żadnego wyjścia. Ten model rozwoju gospodarczego i społecznego, który zbudowaliśmy, po prostu się sprawdza. Musimy go obronić. W Polsce był już ustrój społeczno-gospodarczy, który był wielce niesprawiedliwy. Myśmy w wielkiej mierze zmienili. To ogromne osiągnięcie. Polacy popełniliby ogromny błąd, gdyby dopuścili do tego, że to się zmieniło.

„Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby w Polsce, jak przed grudniem 2015 roku, był rząd, który wiedziałby, że solidarność w tej kwestii nie jest opcją, ale obowiązkiem – powiedział w „Die Welt” szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn, dołączając tym samym do Grupy Webera.





Polski naród zdecyduje niedługo, kto w Polsce rządzi. To co oni robią jest złamaniem reguł obecnych w prawie międzynarodowym. Chodzi tu nie tylko o traktaty europejskie, ale także Kartę Narodów Zjednoczonych. To wydawało się najlepszym możliwym porządkiem międzynarodowym. Porządek ma się zmienić w imię imperialistycznych ambicji jednego państwa – Niemiec. Państwo to w oczywisty sposób wraca na drogę, która już niejeden raz pchała Europę do strasznych nieszczęść. Mają teraz inne niż kiedyś metody, ale chcą zrealizować cele, które były określone jeszcze w pierwszej wojnie światowej czy przed jej wybuchem.





Na to żaden polski rząd nie może się zgodzić. To jest coraz lepiej uświadamiane także w Europie. Nawet ci, którzy chcieli w tym uczestniczyć i sądzili, że będą mieli z tego jakieś korzyści, coraz bardziej widzą, że to jest wielkie nieporozumienie. Nastroje w Europie w sposób znaczący się zmieniają, także postawa niektórych bardzo ważnych europejskich państw ulega zmianie. Nie chcę w tej chwili mówić „hop”, bo wszystko bywa labilne, ale Europa zaczyna otwierać oczy.