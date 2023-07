Ile już zawarto umów w programie „Bezpieczny kredyt”? Minister Buda podał dane

W ciągu pięciu dni banki zawarły już kilkadziesiąt umów w programie „bezpieczny kredyt” – poinformował w sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że od poniedziałku będzie można też zakładać konto mieszkaniowe z premią od państwa.

Szef resortu rozwoju powiedział na konferencji prasowej, że dane o liczbie podpisanych umów szybko się zmieniają, ponieważ sobota jest dniem pracy np. w placówkach PKO BP.





– Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że program okazał się hitem. W ciągu pięciu dni funkcjonowania informacje o zasadach finansowania osobiście lub przez internet pobrało ok. 3 tys. osób, a wielu klientów oczekuje na spotkania z doradcami – wskazał.





W którym banku można dostać „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?





Dodał również, że umowy z BGK zawarły już kolejne banki, co oznacza zwiększenie liczby placówek, w których można złożyć wnioski o kredyt z dopłatą. Obecnie - jak mówił - oprócz PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao S.A., w programie uczestniczą również: Alior Bank, VeloBank i SGB-Bank, BPS i Bank Spółdzielczy Rzemiosła.

Minister zapowiedział, że od poniedziałku, 10 lipca, we wszystkich bankach będzie można zakładać konto mieszkaniowe, na którym będzie można odkładać pieniądze na własne lokum. Przypomniał, że konta te można zasilać kwotą od 500 zł do 2000 zł miesięcznie, a systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Podkreślił, że premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Dodał, że oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.





Od poniedziałku w banku można założyć konto mieszkaniowe





Szef MRiT poinformował również, że w piątek parlament uchwalił ustawę, która zwalania z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) osoby, które kupiły pierwsze mieszkanie. Wyraził nadzieje, że ustawa zostanie podpisana przez prezydenta i przepisy wejdą w życie z końcem sierpnia.





– To jest oszczędność od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – powiedział. Ponadto - jak mówił - uchwalona została ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która m.in. zobowiązuje gminy do sporządzania planów i przekazania części gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.





– Dzięki temu rozwiązany zostanie problem z chaosem urbanistycznym, patodeweloperką. Polska będzie się rozwijała w sposób planowy – wskazał.





Obecny na konferencji wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński mówił, że ruszają kolejne konkursy na projekty domów, które będzie można stawiać bez pozwolenia na budowę.





Wskazał, że obecnie do wykorzystania jest ok. 70 projektów, a wkrótce ogłoszone zostaną konkursy na budynki o powierzchni 120, 150 i 180 m kw. Przypomniał, że „bezpieczny kredyt” 2 proc. będzie można również zaciągnąć na budowę domu.