Djoković o Hurkaczu: Nie widzę u niego słabych punktów

Rywalizacja Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem w 4. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu elektryzuje całą Polskę. Chociaż Serb jest zdecydowanym faworytem meczu, to bardzo docenia naszego zawodnika. – W pewnym sensie jest kompletnym zawodnikiem – powiedział obrońca tytułu.

W piątek Djoković pokonał w trzech setach Szwajcara Stana Wawrinkę i odniósł 31. zwycięstwo z rzędu. – Teraz moje myśli skupiają się na Hubercie. Serwuje niezwykle mocno i dobrze. Ma długie ręce, które pokrywają dużą część kortu, dobre czucie przy siatce i bardzo dobrze zamyka siatkę – komplementował Serb.



– Potrafi także grać i bronić się z głębi kortu, mimo że jest wysokim zawodnikiem, a potem świetnie idzie do siatki. Nie widzę słabych punktów w jego grze – dodał Djoković, który z Hurkaczem grał dotychczas pięciokrotnie. Wszystkie spotkania wygrał.



W 2019 roku Polak odniósł w tej rywalizacji mały sukces, urywając seta wielkiemu rywalowi podczas wimbledońskich zawodów. Serb zdaje sobie sprawę, że nie będzie mógł pozwolić sobie na błędy w kolejnym meczu.



– To zdecydowanie największe wyzwanie jak dotychczas w tym turnieju. Hurkacz nie stracił jeszcze seta i bardzo komfortowo czuje się na trawie. Pokonał tu Federera jakiś czas temu i na pewno nie przytłacza go duży stadion – przyznał.



Spotkanie obu tenisistów, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, zaplanowano na niedzielę, 9 lipca. Wielce prawdopodobne jest, że odbędzie się na korcie centralnym.