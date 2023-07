Niemcy już raz odrzuciły członkostwo Ukrainy w NATO. Czy teraz zmieniły zdanie?

Szef MSZ Ukrainy ostrzegł niedawno niemiecki rząd, by nie powtarzał błędu byłej kanclerz Angeli Merkel i nie utrudniał przyjęcia jego kraju do NATO. „Według brukselskich dyplomatów USA i Niemcy mają zastrzeżenia co do szybkiego przyjęcia Ukrainy do sojuszu wojskowego” – napisał portal tygodnika „Spiegel”. Opozycja naciska na rząd i przypomina zwlekanie w kwestii dostaw broni. Tymczasem zwolennikiem przystąpienia Ukrainy do Sojuszu jest niemieckie społeczeństwo.

W wywiadzie dla „Welt”, „Bild” i „Politico” szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że obecny niemiecki rząd nie powinien podążać tą samą drogą, co kanclerz Angela Merkel w 2008 roku, „kiedy zaciekle sprzeciwiała się wszelkim postępom w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO”.





Gdyby Ukraina była w NATO, nie doszłoby do rosyjskiej inwazji





Rządy Niemiec i Francji odrzuciły członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO na szczycie w Bukareszcie; a jak podkreślali komentatorzy ta decyzja „otworzyła drzwi dla inwazji Putina na Gruzję i ostatecznie nielegalnej aneksji Krymu”.





Gdyby Ukraina była członkiem NATO już w 2014 roku, nie doszłoby do aneksji Krymu, wojny w Donbasie, a teraz do inwazji na cały kraj – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.





Według Kułeby, Ukraina nie spodziewa się przyjęcia do NATO w czasie wojny. „Ale po wojnie byłoby samobójstwem dla Europy, gdyby nie zaakceptowała Ukrainy jako członka NATO” –zaznaczył. Dodał, że Ukraina poza NATO oznaczałaby, że wojna jest nadal opcją.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski został zaproszony na zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w litewskim Wilnie. „Według brukselskich dyplomatów, zwłaszcza USA i Niemcy mają zastrzeżenia co do szybkiego przyjęcia Ukrainy do sojuszu wojskowego” – napisał portal tygodnika „Spiegel”.





Przed szczytem NATO opozycja w Bundestagu wywiera presję na rząd w sprawie członkostwa Ukrainy. Grupa parlamentarna CDU/CSU popiera perspektywę przystąpienia Ukrainy do NATO. Wezwała we wniosku rząd federalny do „włączenia Ukrainy w architekturę bezpieczeństwa, która zapewni Ukraińcom trwałe bezpieczeństwo przed rosyjską agresją, która zachowa integralność terytorialną Ukrainy(...)”, a w przyszłości umożliwi przystąpienie do NATO.





Ponad połowa Niemców za przyjęciem Ukrainy do Sojuszu





Pomysłowi temu sprzyja również niemieckie społeczeństwo. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut YouGov na zlecenie agencji dpa, 42 proc. ankietowanych chciałoby przystąpienia Ukrainy do NATO dopiero po zakończeniu wojny, natomiast 13 proc. opowiada się za natychmiastową akcesją tego kraju, nawet w warunkach rosyjskiej agresji. 29 proc. Niemców sprzeciwia się dołączeniu Ukrainy do Sojuszu.





