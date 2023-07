Liga Narodów: Pierwsza taka wygrana reprezentacji Polski

Polscy siatkarze wygrali w Pasay na Filipinach z Kanadą 3:0 (25:21, 25:23, 27:25) w kolejnym meczu ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. To dziewiąte zwycięstwo Biało-czerwonych w tych rozgrywkach, ale pierwsze bez straty seta.

Oba zespoły do sobotniego meczu podchodziły w odmiennych nastrojach. Polacy, pewni gry w turnieju finałowym, mieli na koncie osiem zwycięstw i tylko dwie porażki, natomiast Kanadyjczycy z bilansem dwóch wygranych i ośmiu przegranych do ostatniego starcia fazy interkontynentalnej będą walczyć o utrzymanie w Lidze Narodów.



Spotkanie było wyrównane, w pierwszym secie dopiero w drugiej części Polacy objęli dwupunktowe prowadzenie po bloku Kłosa i asie serwisowym Hubera (18:16). W końcówce przewagę punktową zagrywką powiększył Leon, który z powodu braku Kurka wchodził na boisko na podwójne zmiany w roli atakującego.



W drugiej odsłonie aktualni wicemistrzowie świata szybciej zbudowali przewagę za sprawą akcji Hubera (9:6). Gdy zatrzymany został Samuel Cooper, a Łomacz zapunktował kiwką, różnica wzrosła do pięciu punktów (14:9). Biało-czerwoni spokojnie utrzymywali prowadzenie, jednak w końcówce rywale doprowadzili do wyrównania. Po zaciętej walce minimalnie lepsi w tej partii okazali się Polacy po ataku Leona i bloku duetu Śliwka-Huber (25:23).

Trzeciego seta lepiej rozpoczęli siatkarze z Ameryki Północnej wykorzystując błędy przeciwników i ataki Szwarca (7:5). Akcje Coopera powiększyły dystans (13:9). Podopieczni trenera Nikoli Grbica stracili skuteczność na skrzydłach, co pozwoliło Kanadyjczykom spokojnie utrzymywać prowadzenie (19:16).



W końcówce Biało-czerwoni zniwelowali jednak różnicę do jednego punktu po bloku duetu Śliwka-Huber (20:21), natomiast po asie serwisowym Leona wyrównali wynik (22:22). Zwycięzcę tej odsłony musiała wyłonić gra na przewagi, w której lepsi okazali się polscy siatkarze dzięki zagraniom Semeniuka i Kłosa (27:25).



To pierwsze zwycięstwo podopiecznych trenera Grbica bez straty seta i czwarte za trzy punkty w tej edycji Ligi Narodów. Pewny już udziału w turnieju finałowym w Gdańsku zespół trenera Grbica na zakończenie zmagań w Pasay w niedzielę (godz. 13) spotka się z niepokonaną dotychczas Japonią.