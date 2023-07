Hołownia: Potrzebujemy milion migrantów do pracy

Potrzebujemy dzisiaj milion migrantów do pracy – przekonywał w trakcie spotkania z mieszkańcami Tczewa lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W jego ocenie to rozwiązanie, które uzdrowiłoby rynek pracy w Polsce cierpiący na brak pracowników.

Francuzi mają dość. Chcą ograniczenia migracji 84 proc. Francuzów potępia eskalację przemocy po śmierci 17-letniego Nahela, a 89 proc. martwi się o przyszłość kraju. 77 proc. Francuzów opowiada... zobacz więcej

Hołownia spotkał się w piątek z mieszkańcami Tczewa (woj. pomorskie). Lider Polski 2050 ocenił, że mechanizm przymusowej relokacji jest „niemądry w takiej postaci jakiej jest”. Dodał, że Polska 2050 jest przeciwna temu mechanizmowi.

Wskazał na dwa powody. – Pierwszy jest taki, że ludzie nie są rzeczami i nie wolno ich przesuwać jak mebel z jednego kraju do drugiego. To jest nieludzkie w stosunku do tych ludzi – oświadczył. Podając drugi powód wskazał na to, że Polska w ostatnich miesiącach przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy. „ I gdzie jest kłopot? – pytał Hołownia. Jego zdaniem polski rząd nie „był w stanie wywalczyć pieniędzy z Brukseli, które tam leżą i czekają:.

Hołownia apeluje, by otworzyć się na migrację





Według Hołowni „los uchodźców, migrantów jest rozgrywany jako kolejny element przedwyborczej walki”. Zaznaczył, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i zaczyna brakować rąk do pracy. Polityk stwierdził, że potrzebujemy „milion migrantów do pracy”.

– W przyszłym roku będziemy potrzebowali 3 tys. lekarzy, więc wydajemy 3 tys. wiz lekarzom i ich rodzinom i od razu planujmy z samorządami, gdzie dać pieniądze, żeby ich osiedlić. W kolejnym roku będziemy potrzebowali 5 tys. instalatorów, więc wydajmy wizy 5 tys. iIstalatorom – dodał.

– Bierzmy tych, których potrzebujemy, żeby płacili składki i podatki. Nie chcieliśmy mieć dzieci, to ktoś musi pracować w kraju, żeby to się nie zawaliło – stwierdził. Apelował, żeby „otworzyć się na migrację” i wyciągać wnioski z błędów, które popełnili Niemcy, Holendrzy czy Francuzi.