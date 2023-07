Ekspertka o szczycie NATO: USA nie są gotowe rozmawiać o szybkim członkostwie Ukrainy

Szczyt NATO w Wilnie przyniesie decyzje dotyczące dalszego wzmacniania wschodniej flanki; nie wiadomo, czy spotkanie posunie naprzód kwestie członkostwa Szwecji i Ukrainy w Sojuszu – oceniła przewodnicząca rady Fundacji Pułaskiego i Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (WSF) Katarzyna Pisarska. Ekspertka w dniach 5–7 lipca przebywała w Kijowie z międzynarodową delegacją WSF, w której skład weszli przedstawiciele Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Francji, w tym byli ministrowie spraw zagranicznych i urzędnicy NATO oraz były szef Sztabu Generalnego.

Tematami rozmów z przedstawicielami ukraińskich władz, były perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, oczekiwania Ukrainy wobec szczytu Sojuszu w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11–12 lipca, a także wymiana doświadczeń z krajami, które wstępowały do Sojuszu.





Transformacja NATO: Wzmocnienie wschodniej flanki





– Podczas szczytu w Wilnie należy się spodziewać dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, działań, które rozpoczęto podczas spotkania Sojuszu w Madrycie – powiedziała Pisarska PAP. – Część z tych działań została zrealizowana, część nie, ale trzeba pamiętać, że NATO przechodzi wielką transformację. Tworzony jest zupełnie inny sposób myślenia o siłach zbrojnych, integracji tych sił między państwami członkowskimi i oczywiście integracji Finlandii, która formalnie weszła do NATO, ale była z Sojuszem już wcześniej bardzo blisko związana – dodała ekspertka.





„Tak czy inaczej Szwecja wejdzie do NATO”. Pytanie tylko, kiedy?





Do „największych niewiadomych” zaliczyła sprawę członkostwa Szwecji w NATO, blokowanego przez Turcję. Zwróciła uwagę, że w poniedziałek ma zostać podjęta ostatnia przed szczytem NATO próba osobistego spotkania premiera Szwecji Ulfa Kristerssona z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.





– Tak czy inaczej Szwecja wejdzie do NATO, zwłaszcza że ma bardzo silne poparcie Amerykanów – powiedziała ekspertka.





Dla Ukrainy – kolejny pakiet pomocy, ale członkostwo do dalszej dyskusji





– Drugim kluczowym pytaniem jest Ukraina, w tym jaki kolejny pakiet pomocy zostanie zaproponowany – chodzi oczywiście o broń dalekiego zasięgu, rakiety, myśliwce F-16. Dla Ukrainy ważniejsza jest jednak – o czym rozmawialiśmy w Kijowie – kwestia członkostwa w NATO – zaznaczyła.





– Ukraińcy uważają, że tylko artykuł 5 jest im w stanie zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo. Argumentują, że dzisiaj to oni są dawcą bezpieczeństwa, oni walczą w wojnie, w której inaczej musiałby walczyć Sojusz, oni umierają; chociaż Rosja na potrzeby propagandy twierdzi, że wcale nie walczy z Ukraińcami, tylko z NATO na terenie Ukrainy – dodała.





Zwróciła uwagę, że główny kraj, który podtrzymuje natowskie gwarancje – Stany Zjednoczone – nie jest jeszcze gotowy rozmawiać o szybkim członkostwie – oczywiście po ustaniu gorącej fazy działań wojennych, ale przed jakimikolwiek porozumieniami pokojowymi.





Zawahanie NATO w stosunku do Ukrainy to dla Kremla sukces





Zdaniem Pisarskiej „Rosja będzie bardzo uważnie obserwowała ten szczyt”. „Wszelkie nasze zawahanie w stosunku do Ukrainy, zwłaszcza dania jej jasnej perspektywy wejścia do NATO, może być odczytane na Kremlu jako sukces, że tą wojną udało się ukrócić natowskie aspiracje Ukrainy” – zaznaczyła.

Pisarska podkreśliła, że „wszystkie inne modele bezpieczeństwa dla Ukrainy są dzisiaj ogromnie kosztowne”. – NATO i artykuł 5 są najmniej kosztowne, a mamy do czynienia z krajem, który jako pierwszy w historii wchodziłby do Organizacji w pełnym przygotowaniu bojowym, z de facto największym doświadczeniem wojskowym, zasilając nasze zdolności, w tym do rozpoznania, walki z Rosją – zauważyła.