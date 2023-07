Alain Finkielkraut dla TVP: Francja nie zapanowała nad migracją

Francja nie zapanowała nad migracją. Społeczności, które mają być zintegrowane, nie mogą stanowić większości społeczeństwa – ocenia Alain Finkielkraut, francuski pisarz, filozof i eseista w wywiadzie udzielonym red. Dominice Ćosić.

– Znowu mamy zamieszki niezwykle gwałtowne. Niszczone jest dobro uzytku publicznego, szkoły, biblioteki. Rabowane są sklepy. Lecz zdarzenia, które rozgrywają się w 2023 roku są dużo poważniejsze – stwierdził Alain Finkielkraut, odpowiadając na pytanie red. Dominiki Ćosić, czy obecne burdy nie przypominają tych z 2005 roku.





– Przemoc nie jest związana bezpośrednio z kwestiami ekonomicznymi. Nie jest to również problem socjalny. Prawdziwym problemem jest to, że oni wychodzą na ulice, żeby „palić mosty”. Bo przecież robiąc to pozbawiają siebie pomocy. Niszczą wszystko, co z zasady ma za zadanie poprawiać im życie – mówi francuski filozof.









Francja bez oręża





– Stajemy wobec takiej nienawiści, na którą sobie nie zasłużyliśmy. Wbrew temu, co mówią nam niektóre media – przyznaje Finkielkraut.





– Jest to nielogiczne, bo atakują sklepy, w których robią zakupy. Atakują strażaków, niszczą karetki pogotowia… – wylicza red. Ćosić.





– Atakujący, bo nie nazwę ich manifestantami, potraktowali to (śmierć nastolatka z Nanterre – red.), jako pretekst, by wyrazić całą swoją wrogość wobec Republiki, a nawet wobec Francji. A my nie mamy żadnego oręża do działania – przyznaje pisarz i eseista.





Lewica w rzeczywistości równoległej





– Doświadczamy teraz skutków imigracji, która trwa od bardzo dawna. Nowe społeczności pochodzą w większości spoza Europy: z Maghrebu i Afryki. Pojawia się pewnego rodzaju przepaść, rozdźwięk cywilizacyjny, którego nie potrafimy zniwelować – dodaje Finkielkraut.





– Rząd ma pilne zadanie do wykonania. Ale póki co jest to niemożliwe, bo duża część lewicy żyje w rzeczywistości równoległej i nie ma do zaoferowania żadnej wizji świata. Duża część lewicy mówi nieprawdę – twierdzi filozof.





– Błąd polegał na tym, że Francja nie zapanowała nad migracją. Społeczności, które mają być zintegrowane nie mogą stanowić większości społeczeństwa – ocenia Alain Finkielkraut w wywiadzie dla TVP.





