Marlena Maląg: po głosowaniach nad 800 plus widać jak PSL chce wspierać polskie rodziny

PSL pokazał swoją prawdziwą twarz i zagłosował przeciw polskim rodzinom, dziś widać, jak oni chcą wspierać polskie rodziny – skomentowała w Sejmie głosowanie nad waloryzacją 500 plus minister rodziny Marlena Maląg. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł.

Za nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci głosowało 406 posłów, przeciw było 45, nikt się nie wstrzymał. Za ustawą głosowało m.in. 228 posłów PiS, 121 posłów KO i 42 posłów Lewicy. Przeciw byli posłowie Koalicji Polskiej-PSL, Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i jeden poseł KO (Klaudia Jachira).





O komentarz do głosowania była pytana przez dziennikarzy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i podkreśliła, że „od objęcia władzy w 2015 roku realizujemy politykę prorodzinną, konsekwentnie wprowadzając rozwiązania dla rodziny, które są tak naprawdę inwestycją w rodzinę”.





– PSL pokazało swoją twarz i zagłosowało przeciw polskim rodzinom. Dzisiaj mamy prawdziwy obraz tego, w jaki sposób PSL chce wspierać polskie rodziny – stwierdziła min. Maląg.





– Pan Kosiniak-Kamysz chciał dawać 800 plus tylko tym, co pracują. Zapomniał, że dziś prawie wszyscy pracują. Za jego rządów w ministerstwie pracy było bezrobocie 15-procentowe, a dziś prawie wszyscy pracują, więc nie wiem, czemu to miało służyć – dodał szef MEiN, Przemysław Czarnek.





