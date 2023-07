Anglikański biskup twierdzi, że Modlitwa Pańska „Ojcze nasz” jest problematyczna

Arcybiskup Yorku Stephen Cottrell – drugi najwyższy rangą duchowny Kościoła Anglii – zasugerował, że pierwsze słowa Modlitwy Pańskiej, „Ojcze nasz”, mogą być „problematyczne” dla niektórych osób.

– Wiem, że słowo „ojciec” jest problematyczne dla tych, których doświadczenia z ziemskimi ojcami były destrukcyjne i przemocowe, a także dla wszystkich z nas, którzy zbyt mocno zmagali się z opresyjnym patriarchalnym uściskiem w życiu – powiedział arcybiskup anglikański Stephen Cottrell w przemówieniu otwierającym odbywający się w Yorku Synod Generalny Kościoła Anglii.





Czytaj także: Zamknięty popularny szlak na Gubałówkę. PTTK reaguje na pobieranie opłat przez górali





Christina Rees, która prowadziła kampanię na rzecz kobiet-biskupów, powiedziała, że Cottrell poruszył kwestię, która „jest naprawdę żywą kwestią dla chrześcijan i to od wielu lat”. – Najważniejsze pytanie brzmi: czy naprawdę wierzymy, że Bóg uważa, iż mężczyźni noszą Jego obraz pełniej i dokładniej niż kobiety? Odpowiedź brzmi: absolutnie nie – przekonywała.









Czy Jezus się mylił?





Komentarz arcybiskupa był krótką uwagą w przemówieniu skupiającym się na potrzebie jedności Kościoła Anglii, który od lat jest mocno podzielony w kwestiach seksualności, tożsamości i równości. Jednak reakcje na słowa Cottrella wskazują, że te słowa spowodują jeszcze większe podziały.





Czytaj także: Ponad 16 tys. przekroczeń prędkości w tunelu na Zakopiance. Jaki był rekord?





Po przemówieniu kanonik dr Chris Sugden, przewodniczący konserwatywnej grupy Anglican Mainstream, zwrócił uwagę, że w Biblii Jezus wezwał ludzi do modlitwy do „naszego Ojca”. – Czy arcybiskup Yorku mówi, że Jezus się mylił, lub że Jezus nie był duszpastersko świadomy? Wydaje się, że jest to znamienne dla podejścia niektórych przywódców kościelnych, że czerpią wskazówki z kultury, a nie z Pisma Świętego – powiedział Sugden.





#wieszwiecej Polub nas