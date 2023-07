Wimbledon: Szalona końcówka. Świątek w 4. rundzie

Iga Świątek bez starty seta awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju pokonała w piątek Chorwatkę Petrę Martić 6:2, 7:5 (nr 30.). Jej kolejną przeciwniczką będzie Szwajcarka Belinda Bencic (nr 14.).

22-letnia Świątek z dziesięć lat starszą Martić grała wcześniej dwa razy i odniosła dwa zwycięstwa. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała w 2021 roku w Indian Wells 6:1, 6:3 oraz w obecnym sezonie w Madrycie 6:0, 6:3.



Po pierwszym secie, w którym Iga oddała rywalce dwa gemy, wydawało się, że będzie to łatwe i przyjemne zwycięstwo. Ale Martić wyciągnęła wnioski z pierwszej partii, poprawiła swoją grę i omal nie doprowadziła do remisu.



Przy stanie 5:4 dla Świątek wydarzyła się rzecz niespodziewana. Polka przegrała własne podanie do zera i podała Chorwatce pomocną dłoń. Na szczęście szybko odwróciła losy seta, tym razem do zera przełamując Martić. W następnym gemie zamknęła spotkanie.



W kolejnym liderka światowego rankingu zmierzy się z Bencic. Szwajcarka w 3. rundzie wyeliminowała inną polską zawodniczkę – Magdę Linette 6:3, 6:1.