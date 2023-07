Jake Sullivan o szczycie NATO w Wilnie. „Dla Ukrainy będzie to ważny krok”

Ukraina nie zostanie członkiem NATO podczas szczytu w Wilnie, ale będzie to ważny krok na drodze do jej członkostwa – powiedział w piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał też, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien być obecny podczas szczytu.

Sullivan powiedział podczas briefingu prasowego w Białym Domu, że Stany Zjednoczone popierają otwarte drzwi NATO dla Ukrainy. Zaznaczył, że choć nie zostanie ona członkiem Sojuszu w wyniku nadchodzącego szczytu NATO, to „szczyt w Wilnie będzie ważnym krokiem na ścieżce Ukrainy, by dołączyć do NATO”.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA dodał, że warunki i czas wstąpienia Ukrainy do Sojuszu będą przedmiotem rozmów w Wilnie i chciałby, by udział w nim wziął prezydent Zełenski.

Zaznaczył też, że Ukraina będzie musiała podjąć reformy i spełnić szereg warunków, by zostać członkiem NATO.