Szef MSZ Luksemburga dołącza do grupy Webera? „Byłoby łatwiej, gdyby w Polsce był rząd...”

„Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby w Polsce, jak przed grudniem 2015 roku, był rząd, który wiedziałby, że solidarność w tej kwestii nie jest opcją, ale obowiązkiem” – powiedział w wywiadzie dla „Die Welt” szef dyplomacji Luksemburga. Jean Asselborn odniósł się do sprzeciwu polskiego rządu wobec tzw. paktu migracyjnego.

Zdaniem luksemburskiego polityka Polska „potrafi też (zachować się – przyp. red.) inaczej”, jeśli chodzi o kwestię solidarności, czego dowiodła przyjmując uchodźców z Ukrainy. W rozmowie z„Die Welt” luksemburski polityk nazwał słabym punktem reformy migracyjnej to, że nie udało się zwolnić rodziców z dziećmi z przyspieszonych procedur azylowych na zewnętrznych granicach UE. Natomiast największą słabością dotychczasowego kompromisu azylowego jest według niego „elastyczna solidarność”.





„Obawiam się, że w ostatecznym rozrachunku wiele państw będzie opierać się przyjmowaniu uchodźców i będzie wolało płacić te 20 tys. euro za każdego odrzuconego uchodźcę”. Polityk stwierdził, że ekwiwalent za odrzuconych uchodźców powinien być – jego zdaniem – wyższy i wynosić co najmniej 30 tys. euro na osobę.



Jean Asselborn stwierdził, że wiele krajów stawia na „twierdzę Europa” i wierzy, że mogą „rozwiązać problem migracji za pomocą płotów i murów”. Pytany, czy wypracowany w czerwcu kompromis to przełom, odpowiedział, że to dopiero początki rozwiązania. Bez kompromisu system swobodnego przepływu osób i towarów w strefie Schengen wkrótce by upadł.