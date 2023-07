Sejm głosował nad wotum nieufności wobec ministra Błaszczaka [WIDEO]

Sejm odrzucił wniosek posłów opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Większość posłów zagłosowało przeciw wnioskowi. W związku z tym minister Błaszczak zachowuje swoje stanowisko. Wcześniej w piątek w Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem.

W głosowaniu wzięło udział 452 posłów; za odwołaniem szefa MON głosowało 217 posłów, 235 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. – Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie nieufności ministrowi obrony narodowej – ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON

W Sejmie w piątek po południu odbyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka; wniosek złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że „działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej”. W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu 2022 r. pod Bydgoszczą.

– W środku międzynarodowej burzy, dziejowej zawieruchy, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, PO postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na zakończenie debaty. – Tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja – dodał szef rządu.

Premier: Błaszczak realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii

Szef rządu wskazywał, że wydatki na wsparcie polskiej armii wzrosły od 2014 r. trzykrotnie. – Aby mieć silną armię musimy mieć silne finansowe państwo. I od naprawy finansów publicznych zaczęliśmy. Dzięki temu właśnie dzisiaj pan premier Błaszczak może realizować i realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii, poprawy stanu polskiej armii i wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – powiedział premier.

Podkreślił, że uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny dało impuls do szybszego uzbrojenia i szybszej modernizacji armii.

Morawiecki zwracał uwagę, że oprócz jakości polskiej armii kluczowa jest też jakość polskich sojuszy, które stają się „coraz bardziej wartościowe”. – I trzeba za to podziękować panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi i premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu – dodał szef rządu.

Wskazywał też na jakość polskiej armii i polskich sojuszy. – Dziś na terytorium Rzeczypospolitej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich, żołnierzy NATO – przypomniał.

Błaszczak: Dla was ważne jest, czy można czegoś użyć do walki z rządem

Odnosząc się podczas debaty do tego wniosku i zarzutów opozycji szef MON wskazał, że kiedy w Sejmie przedstawia konkretne informacje o bieżącym stanie obronności, to sala świeci pustkami. – Wy nawet nie chcecie wiedzieć więcej, dla was ważne jest tylko, czy można czegoś użyć do walki z rządem – mówił Błaszczak, zwracając się do opozycji.

– Odkąd jestem ministrem obrony krytykowaliście każdy po kolei zakup wojskowy zwiększający bezpieczeństwo Polski. Choć większość z was nie ma o tym zielonego pojęcia. Po co nam czołgi, po co nam haubice, po co nam duże jednostki, systemy Patriot – nie takie, F-35 – nie takie, umowy trzeba będzie zerwać. To są wasze słowa i to w sytuacji, gdy sami przez lata palcem nie kiwnęliście, żeby kupić dla kraju cokolwiek w przybliżeniu porównywalnego – mówił Błaszczak.

Jak zaznaczył, do końca rządów PO-PSL nie kupiono „żadnej wyrzutni, ani jednej nowoczesnej rakiety”. – Czym konkretnie chcieliście strącać rosyjskie pociski, gdyby zaszła taka potrzeba? Wymieńcie choćby jeden system, który w waszych czasach byłby skuteczny. Nie wymienicie, bo takiego systemu nie było – mówił minister.