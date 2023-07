Morawiecki: PO postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa

– W środku międzynarodowej burzy, dziejowej zawieruchy, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, PO postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa – mówił w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, występując na zakończenie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

– Tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja – ocenił szef rządu.

Morawiecki podczas swojego wystąpienia wskazywał na jakość polskiej armii i polskich sojuszy. – Dziś na terytorium Rzeczypospolitej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich, żołnierzy NATO – przypomniał.

– To także bardzo ważne, skuteczne działania dyplomatyczne, skuteczne rozmowy, budowanie relacji, perswazja, którą zawdzięczamy ministrowi obrony narodowej, to również jest dzieło pana premiera Błaszczaka – podkreślił.

Mówiąc o uzbrojeniu polskiej armii szef rządu zwracał uwagę na wzmocnienie finansowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która podlega MON i MAP. – Polska Grupa Zbrojeniowa coraz mocniej staje na nogi i potrafi produkować na najwyższym, światowym poziomie, czego dowodem jest eksport niektórych produktów, czego nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce w waszych czasach – mówił premier do opozycji.

– Nie było was na to stać, żeby rozwijać Polską Grupę Zbrojeniową tak, jak zaczyna się rozwijać pod naszym kierunku – dodał Morawiecki.

Wymienił też kraje, z którymi Polska współpracuje blisko przy zakupie bronie, a są to m.in. Francja, Szwecja, Wielka Brytania, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i Korea Południowa. – To podniesienie stanu uzbrojenia naszej armii na niewyobrażalny w waszych czasach poziom – podkreślał premier.

– To jest coś, co czyni dzisiaj Polskę o niebo bezpieczniejszym państwem niż była wcześniej – dodał.

Premier zwrócił również uwagę, że wydatki na wsparcie polskiej armii wzrosły od 2014 r. trzykrotnie. – Aby mieć silną armię musimy mieć silne finansowe państwo. I od naprawy finansów publicznych zaczęliśmy. Dzięki temu właśnie dzisiaj pan premier Błaszczak może realizować i realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii, poprawy stanu polskiej armii i wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – powiedział premier.

Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tys. żołnierzy pod bronią. Zachęcam do przystępowania do wojska; dla młodych, ambitnych i pracowitych osób to...