Błaszczak do posłów opozycji: Putin prowadzi wojnę hybrydową waszymi rękami

W Sejmie trwa debata nad wotum nieufności dla ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. – W swoim wniosku piszecie, że w wyniku incydentu z rakietą pod Bydgoszczą Rosja dowiedziała się, że Polska wciąż jest podatnym gruntem do prowadzenia wojny hybrydowej. To przede wszystkim wasz wniosek i wasze działania są częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Putin prowadzi tę wojnę w tym momencie waszymi rękami. Jak inaczej ocenić sytuację, gdy robicie na cały kraj medialno-polityczne zamieszanie, by uderzyć w Wojsko Polskie? – pytał posłów opozycji szef MON.

– Zarzuty oparte na sensacyjnych doniesieniach mediów znanych z zaciekłego atakowania demokratycznie wybranych polskich władz (...). To, co można ujawnić publicznie, przedstawiłem na konferencji 11 maja, natomiast opozycja nie była tymi wyjaśnieniami zainteresowana, organizując hucpę polityczną na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej – mówił Błaszczak.





Powtórzył, że 16 grudnia 2022 roku nie był informowany o przekroczeniu granicy przez jakikolwiek obiekt.





– Jak inaczej ocenić sytuację, gdy robicie na cały kraj medialno-polityczne zamieszanie, by uderzyć w Wojsko Polskie, wywołać chaos i osłabić siły zbrojne w sytuacji realnego zagrożenia? – pytał.





– Wydaje się wam, że w ramach walki politycznej i dążenia do przejęcia władzy można bezkarnie osłabiać nasze bezpieczeństwo – mówił minister.