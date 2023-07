Rzecznik PiS: Opozycja postrzega politykę prorodzinną PiS jako coś złego

Politycy opozycji postrzegają politykę prorodzinną PiS jako coś złego, postrzegają ją negatywnie i uważają za źródło zła i problemów społecznych. A co to oznacza? Jest to de facto przygotowywanie gruntu pod likwidację tych programów – ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmują się projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500 Plus do 800 zł na dziecko. Projekt zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.





Rzecznik PiS podczas konferencji prasowej w Sejmie wyraził nadzieję, że program 800 Plus zostanie w piątek przyjęty. – To jest program, który bardzo zmienił oblicze polskich rodzin, zmienił oblicze Polski – ocenił.





Na konferencji wyemitowano spot, w którym zmontowano wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, m.in. lidera formacji Donalda Tuska, rzecznika partii Jana Grabca czy posła Bartłomieja Sienkiewicza, krytyczne wobec programów prorodzinnych wprowadzonych przez PiS i wyborców tego ugrupowania. – Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat – mówi jednym z w nagrań szef PO. – To jest to rozdawnictwo, to jest tworzenie tych marginesów społecznych, w których się PiS wyspecjalizował – stwierdza Sienkiewicz.





Opozycja chciałaby likwidacji programów prorodzinnych?





– Politycy opozycji postrzegają politykę prorodzinną prowadzoną przez obóz Zjednoczonej Prawicy i Prawo i Sprawiedliwość jako coś złego, postrzegają go negatywnie i uważają za źródło zła i problemów społecznych. A co to oznacza? Jest to de facto przygotowywanie gruntu pod likwidacje tych programów – ocenił Bochenek.





Jako przykład rzecznik PiS podał zapowiedzi liderów Trzeciej Drogi Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Szymona Hołowni (Polska 2050), którzy zapowiedzieli, że będą przeciw podniesieniu 500 Plus, a ludowcy chcą świadczenia 500 Plus tylko dla pracujących rodziców.





– Wszystko wskazuje na to, iż, gdyby nie daj Bóg, oni przejęli władze w Polsce, to nie tylko będzie to koalicja chaosu, ale również będzie to zapowiedź likwidacji tych programów społecznych – przekonywał Bochenek.