„Zatrzymajmy handel dziećmi”. Organizacje pro-life w PE przeciwko surogacji

„Zatrzymajmy handel dziećmi” – pod takim hasłem odbyła się we wtorek konferencja w Parlamencie Europejskim z udziałem organizacji pro-life. Jej celem było potępienie praktyki wynajmowania tzw. macicy zastępczej oraz rozporządzenia w sprawie „transgranicznych sytuacji rodzinnych”, które może prowadzić do zgody na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Propozycje zostały zawarte we wniosku Komisji Europejskiej.

Organizatorami konferencji było włoskie stowarzyszenie Pro Vita & Famiglia oraz europosłanka Alessandra Basso z włoskiej partii Liga. W wydarzeniu wzięli też udział reprezentanci polskiej fundacji Ordo Iuris oraz delegacje różnych europejskich stowarzyszeń pro-life.





Rozmowy dotyczyły projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa, które wprowadza obowiązek uznawania przez państwa członkowskie UE wydanych w innym kraju orzeczeń stwierdzających rodzicielstwo; taki zapis oznacza również uznawanie rodzicielstwa par jednopłciowych. Ponadto, dyskutowano też na temat proponowanych przez KE regulacji mogących prowadzić do zezwolenia na surogację, tj. na rodzenie dzieci poprzez macierzyństwo zastępcze, czyli przy udziale tzw. matki surogatki.

Projekt rozporządzenia KE

W grudniu 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia unijnego obejmującego te dwie kwestie. Według Komisji Europejskiej dokument ma zmniejszyć problemy związane z przeprowadzkami do innych krajów UE w przypadkach, gdy prawa rodzicielskie wydane w jednym państwie mogłyby zostać zakwestionowane w innym. Nowe regulacje miałyby też zastosowanie względem rodziców adopcyjnych, co oznacza, że będą się też odnosić do sytuacji par jednopłciowych. W niektórych państwach adopcja dzieci przez pary jednopłciowe jest dozwolona, a w niektórych jest zabroniona.

W projekcie ujęto też kwestię normalizacji procederu surogacji, dzięki której nabywcy mogą uzyskać prawa rodzicielskie do dziecka „matki zastępczej”. Obecnie surogacja w państwa unijnych jest niedozwolona.









Reprezentanci Ordo Iuris – jak relacjonuje instytut na swojej stronie internetowej – zaznaczyli, że „projekt może zmierzać wprost do wprowadzenia zmian w materialnym prawie rodzinnym, które pozostaje poza kompetencjami państw członkowskich”.

Wskazano też, że „przepisy rozporządzenia dotyczące jurysdykcji sądów państw członkowskich w zakresie ustalania rodzicielstwa budzą zastrzeżenia w kwestii tego, czy uda się osiągnąć zakładaną jednolitość rozstrzygnięć sądów różnych państw członkowskich w takich samych sprawach”. Jak wyjaśniono, „podważa to zasadę pomocniczości UE”.

Zagrożenie dla dzieci i rodzin

Włoska organizacja pro-life poinformowała, że z przedstawionych na konferencji wniosków wynika, że „treść propozycji Komisji Europejskiej jest wysoce szkodliwa dla dzieci, kobiet i rodzin w całej Europie”.

„Pisze się o transgranicznych sytuacjach rodzinnych, ale w rzeczywistości czyta się »wynajęcie macicy«, »adopcje i małżeństwa homoseksualne« obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich” – wskazuje Pro Vita & Famiglia.





Organizatorzy konferencji w PE zaznaczyli, że „bitwa przeciwko handlowi dziećmi nie może pozostać na poziomie krajowym”. „Chcemy, aby włoska propozycja uczynienia surogacji przestępstwem powszechnym stała się dziedzictwem Unii Europejskiej” – podkreśla stowarzyszenie Pro Vita & Famiglia.

Wybory do PE



Jak też wskazano, „stanowisko partii politycznych w tym temacie będzie kluczowe w związku z europejskimi wyborami parlamentarnymi w czerwcu 2024 roku”, a wszyscy kandydaci będą poproszeni, „by wypowiedzieli się jasno w tej sprawie”.





