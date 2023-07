Glapiński o obniżce stóp. Podał, jakie muszą zostać spełnione warunki

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych – ogłosił w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że następnym ewentualnym ruchem jest obniżka stóp.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Glapiński oznajmił, że RPP podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek. – Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek, trzymaliśmy rękę na spuście, gdyby się coś działo niepokojącego z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń – oświadczył prezes NBP.





– To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek – dodał. Zastrzegł, że jeśli np. coś wydarzy się nagle w Ukrainie albo w gospodarce światowej, to w trybie nadzwyczajnym RPP się zbierze i „może każde działanie podjąć”.





– Oczywiście następnym ewentualnym ruchem jest ruch w drugą stronę. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, będą przewidywania na następne kwartały czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, wtedy przyjdzie czas na obniżki. Te obniżki będą bardzo służyć wsparciu wzrostu gospodarczego, wzrostu wynagrodzeń, wsparciu przedsiębiorstw, potanieniu kredytu, niższych rat kredytu mieszkaniowego. Spodziewam się, że to będzie w tym roku, zobaczymy po wakacjach – stwierdził Glapiński.





Przypomniał, że w sierpniu nie będzie posiedzenia decyzyjnego RPP.

„Gospodarka powinna przyspieszać”





Adam Glapiński zwrócił uwagę, że „sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra”. – A jeśli chodzi o gospodarkę, to przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania tak zwanego, czyli, że tempo wzrostu PKB spadnie blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji i broń Boże wzrostu bezrobocia, chociaż pewne napięcia na rynku pracy mogą się pojawiać – mówił podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.





Jego zdaniem „byłby to najlepszy – i taki przewidujemy – model wyjścia polskiej gospodarki z wysokiej inflacji”. Wskazał, że w niektórych krajach będzie głęboka recesja.





Jak mówił, zgodnie z projekcją NBP (bank przedstawi w poniedziałek) od drugiej połowy tego roku „powinna przyspieszać nasza gospodarka wraz z wygaszaniem efektów negatywnych szoków, które nastąpiły dwa lata temu”.





Adam Glapiński zwrócił uwagę, że „według projekcji NBP inflacja na koniec roku wyniesie między 7 a 8 proc. – czyli już będzie jednocyfrowa”.





Prezes NBP dodał, że w kolejnych kwartałach i latach będzie się inflacja obniżać. Zastrzegł, że nie da się przewidzieć szczegółowo, ile inflacja wyniesie na koniec roku.

Witold Grostal pełniącym obowiązki dyrektora DABE NBP Od 1 lipca pełniącym obowiązki dyrektora Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP jest Witold Grostal – poinformował bank centralny. zobacz więcej

– W drugiej połowie 2025 r. inflacja powinna zejść do naszego celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. Proc. – ocenił.





Według niego podobnie ma być w Stanach Zjednoczonych, „tak samo szacuje Europejski Bank Centralny”.

Podwyżki spowodowane windowaniem marż i zysków



–Nowa informacja, wniesiona spektakularnie przez szefową Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, która nazwała to greed inflation, inflacją chciwości, jest taka, że w 2022 r. 70 proc. wzrostu cen w strefie euro wynikało z podwyżek marż zysku – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.





Podał także, jakie są szacunki w przypadku Polski. – Dla nas szacunek wynosi 50 do 60 proc. W Polsce 50 do 60 proc. podwyżek cen w 2022 r. było spowodowane windowaniem w górę marż i zysku przez przedsiębiorców i sieci handlowe. W sprzyjających okolicznościach, kiedy popyt wydawał się nieograniczony i ludzie byli gotowi kupować wszystko, przedsiębiorcy i handlowcy to wykorzystali i parli ceny do góry – oznajmił.





Dodał, że w roku 2023 ten okres się skończył i teraz przedsiębiorcy będą mieli trudniejszy czas.