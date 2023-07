Kolumny wojskowe na drogach w Polsce. Sprawdź kiedy i gdzie

W związku ze wzmacnianiem obecności Wojska Polskiego na wschodzie kraju w sobotę można spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych na drogach – poinformowało w piątek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotyczy to dróg w północnej, środkowej i wschodniej części kraju.

Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tys. żołnierzy pod bronią. Zachęcam do przystępowania do wojska; dla młodych, ambitnych i pracowitych osób to...