Tragedia na łące. Rolnicza prasa do belowania słomy wciągnęła mężczyznę

W czwartek wieczorem w miejscowości Bednarzówka (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 51-letni właściciel gospodarstwa. Został on wciągnięty przez prasę rolniczą do belowania słomy.

Policja z powiatu parczewskiego pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy w rolnictwie w miejscowości Bednarzówka.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas gdy 51-letni właściciel gospodarstwa wykonywał prace polowe na łące, polegające na belowaniu siana, w pewnym momencie został wciągnięty do pracującej maszyny. Przyczyny zdarzenia nie są znane. Mężczyzna zmarł na miejscu z powodu poniesionych obrażeń. Jego ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia badań sekcyjnych.

Niebezpieczeństwo podczas prac rolniczych

Parczewska policja zaapelowała do właścicieli gospodarstw o ostrożność: „W związku z rozpoczętym sezonem prac polowych, apelujemy o ostrożność i rozsądek podczas przygotowywania i korzystania z maszyn rolniczych. Większość zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych” – napisano w komunikacie.





Czytaj także: Rolnik został wciągnięty przez maszynę podczas prac polowych