Oferta za Szymańskiego. Chcą zapłacić Rosjanom

Sebastian Szymański może zostać piłkarzem tureckiego Fenerbahce. Jego obecny klub, holenderski Feyenoord, nie chce płacić za transfer rosyjskiemu Dynamo Moskwa, który jest posiadaczem karty zawodnika. Wygląda na to, że klub ze Stambułu nie będzie miał z tym problemu.

Sytuacja reprezentanta Polski jest bardzo skomplikowana. Szymański zaliczył udany sezon w Eredivisie (29 meczów, 9 goli, 4 asysty), ale był tylko wypożyczony do mistrza Holandii. Ten chciał go mieć w swoim składzie na kolejne rozgrywki, ale nie chce robić interesów z rosyjskim klubem.



Feyenoord nadal liczy, że będzie mógł ponownie wypożyczyć zawodnika, dzięki specjalnej furtce, otwartej przez FIFA i UEFA. Sprawa się jednak przeciąga, a obóz Szymańskiego chce mieć jasność, w którym klubie zawodnik rozpocznie przygotowania.



Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, do gry wkroczyło więc Fenerbahce, które chce wykorzystać sytuację. Turcy są skłonni zapłacić 10 milionów euro, co byłoby bez wątpienia ceną promocyjną. Szymański wyceniany jest przez portal transfermarkt na 18 milionów euro.



Minusem dla pomocnika byłby bez wątpienia fakt, że Turcy w przyszłym sezonie zagrają tylko w Lidze Konferencji Europy. Feyenoord, z racji zdobytego tytułu, jest pewny udziału w fazie grupowej Ligi Mistrzów.