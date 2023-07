Na potrzeby jednej ze scen w nowej części „Mission: Impossible” zbudowano od podstaw cały pociąg

14 lipca tego roku do kin trafi długo oczekiwany film „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” z Tomem Cruise'm w roli głównej. Słynąca z praktycznych efektów i niesamowitych popisów kaskaderskich seria po raz kolejny dostarczy widzom podobnych emocji. Jedną z najbardziej wybuchowych scen w filmie jest ta rozgrywająca się wewnątrz i na dachu pociągu. Jak wynika z zakulisowych materiałów promocyjnych, Tom Cruise i Esai Morales w trakcie zdjęć walczyli na dachu prawdziwego pociągu, który jechał z prędkością 100 km/h. Ekipa nie miała jednak do dyspozycji gotowego składu, dlatego musiała go zbudować.

Tom Cruise w filmie „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” po raz kolejny wciela się w postać agenta IMF Ethana Hunta, z kolei Esai Morales zagrał głównego złoczyńcę. W finale filmu dochodzi do konfrontacji obu bohaterów, a miejscem ich walki jest dach pociągu.





Scena ta została nakręcona na prawdziwym pociągu, który na potrzeby filmu został rozpędzony do prędkości 100 km/h.

„Kręciłem już w swojej karierze sceny walki, ale walka na dachu jadącego pociągu to prawdziwy chrzest bojowy. No ale tak lubi Tom” – śmieje się Morales.

Dla twórców filmu wyzwaniem było nie tylko nakręcenie takiej sceny i zapewnienie aktorom stosownego bezpieczeństwa, ale też... zbudowanie pociągu od podstaw.

„Gdy zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie, scena walki na dachu pociągu zawsze była w obrębie naszych zainteresowań. Chcieliśmy nawiązać do poprzednich filmów i wykorzystać naszą wiedzę do nakręcenia czegoś praktycznego i realnego, by wznieść taką scenę na jeszcze wyższy poziom. A że nie było nadwyżki pociągów do zniszczenia, musieliśmy zbudować swój, jeśli chcieliśmy go zniszczyć” – zdradził reżyser filmu, Christopher McQuarrie.





„Kręcenie takiej sceny w realnych warunkach było dużym wyzwaniem, ale wcale nie mniejszym było stworzenie różnych wagonów, które mogłyby poruszać się po prawdziwych torach” – przyznał reżyser.

Efekty starań ekipy będzie można zobaczyć już wkrótce na dużym ekranie. „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” to pierwsza z dwóch części tworzących kolejną odsłonę kultowej serii. Na tym się jednak raczej nie skończy. Niedawno Tom Cruise zapowiedział, że będzie grał Hunta do swoich 80. urodzin, czyli jeszcze przez 19 lat.

Dla polskich widzów dodatkową atrakcją siódmej części cyklu jest występ Marcina Dorocińskiego. Polski aktor wcielił się w rolę kapitana rosyjskiej łodzi podwodnej, na której pokładzie znajduje się klucz do kontroli nad światem.