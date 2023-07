Jaka jest sytuacja na granicy z Białorusią? „Dwukrotnie wyższy napór”

Obecnie notowany jest dwukrotnie wyższy napór na polską granicę z Białorusią niż w całym 2022 r. – poinformował posłów wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Zapowiedział, że w przyszłym roku ma zacząć się budowa urządzeń zabezpieczających granicę na odcinkach rzecznych. Zapewnił, że nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzić stan wyjątkowy, czy ograniczenie wstępu w 200 metrowym pasie od granicy.

Wąsik odpowiadał w Sejmie na pytania posłów PiS w sprawie stanu bezpieczeństwa państwa na granicy z Białorusią. Podał, że teraz mamy do czynienia ze zwiększonym naporem migracyjnym na naszą granicę z Białorusią.





– W całym zeszłym roku mieliśmy 15 tys. prób przekroczenia granicy i dzisiaj – do połowy roku – też mamy 15 tys., czyli można powiedzieć, że dwukrotnie wyższy napór na granicę. Ma on tendencję zwyżkującą z każdym dniem – podał.

Powiedział, że obecne zabezpieczenie tej granicy, czyli zapora fizyczna i elektroniczna jest niezwykle skuteczna. – Na 206 km mamy 400 km kabli detekcyjnych 2,5 tys. kamer, 14 stanowisk operatorskich. Widzimy wszystko to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy – każdą próbę podejścia – zapewnił.

Białoruskie służby jak grupa przestępcza





Wiceminister powiedział, że głównym organizatorem migracji przez tę granicę są służby białoruskie. – Uniemożliwialibyśmy wszelkie próby przejść, gdyby z drugiej strony nie było przeciwnika, który sprowadza, organizuje, przygotowuje, dezinformuje i dostarcza narzędzi migrantom do tego, żeby przekroczyli granicę – zapewnił.

Według niego białoruska straż graniczna zamieniła się w służbę przemytniczą – organizatora „od A do Z” migracji przez polską granicę.

Zapowiedział, że straż graniczna jeszcze w tym roku rozpocznie budowę specjalnego systemu ochrony granicy państwowej na odcinkach rzecznych. Po wybudowaniu zapory tam właśnie notowanych jest teraz, szczególnie latem, najwięcej prób przejścia.

Wąsik podał, że granicy polsko-białoruskiej strzeże 5000 funkcjonariuszy SG, wzmocnionych 2,5 tys. żołnierzami i policjantami, w tym z oddziałów antyterrorystycznych.

Nowy nabór w SG. Wszyscy na granicę wschodnią





– Rzeczywiście dochodzą do nas wiarygodne sygnały o tym, że grupa Wagnera będzie stacjonowała na Białorusi, to najbardziej czarny scenariusz, ale musimy go brać pod uwagę i wyobrażamy sobie, że ta grupa będzie użyta do destabilizacji granicy polsko-białoruskiej – powiedział.





– Jesteśmy przygotowani w miarę rozwoju sytuacji. Niezwykle mocno monitorujemy tę sytuację – podkreślił.

Poinformował, że SG chce zatrudnić w tym roku 1200 osób, dotychczas zatrudniono ok. 600 osób z nowego naboru – wszystkie zostają przekazane na wschodnią granicę, by nadzwyczajnie wzmocnić ochronę tej granicy. Zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba dodatkowe siły wojska i dodatkowe siły prewencji zostaną tam skierowane „tak żeby mieszkańcy Polski Wschodniej czuli się bezpiecznie w swoich domach”.

– Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan wyjątkowy na granicy. Nie ma takiej potrzeby – zapewnił. Przypomniał, że zmiany w prawie pozwalają obecnie wojewodzie ogłoszenie zakazu wejścia na pas 200 m od granicy bez wprowadzania stanu wyjątkowego.