Francuski rząd reaguje na słowa komisarza UE: On nie ma do tego kompetencji

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders nie ma kompetencji do wypowiadania się na temat ochrony porządku publicznego we Francji i działań naszej policji – powiedziała tamtejsza minister ds. europejskich Laurence Boone. To jej komentarz do słów Reyndersa o „bardzo wysokim poziomie przemocy” we Francji i propozycji, by „zastanowić się nad tym, jak zorganizować działania policji”.

Fala zamieszek wybuchła w Paryżu, Marsylii i innych francuskich miastach po tym, jak policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela, którego rodzice pochodzą z Maroka i Algierii. Funkcjonariusz przebywa w areszcie; prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa.

Zamieszki we Francji. Potężne straty





Uczestnicy zamieszek podpalali samochody, plądrowali sklepy, atakowali siedziby władz, szkoły państwowe i inne budynki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało, że od początku rozruchów podpalono 6 tys. samochodów, uszkodzonych zostało ponad 150 ratuszów i budynków komunalnych, a także wiele szkół i ośrodków kultury. Zniszczenia oszacowano na co najmniej miliard euro.

O brutalnych działaniach francuskiej policji tłumiącej zamieszki wypowiedział się w środę unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.





– Za każdym razem we Francji mamy do czynienia z bardzo wysokim poziomem przemocy – mówił. Dodawał, że „naprawdę musimy zastanowić się nad tym, jak zorganizować działania policji”, odnosząc się do protestów „żółtych kamizelek”, demonstracji przeciwko reformie emerytalnej i ostatnich zamieszek.

Na słowa Reyndersa zareagował francuski rząd. – Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ ochrona porządku publicznego nie jest częścią europejskich prerogatyw – stwierdziła francuska minister ds. europejskich Laurence Boone.

Jak dodała, Reynders opublikował w środę raport na temat praworządności w krajach Unii, w którym nie ma nic na temat policji.

Francja odpowiada Reyndersowi: Nie ma kompetencji





Laurence Boone pytana, czy unijny komisarz tą wypowiedzią wykroczył poza swoje kompetencje i czy nie miał racji, wyrażając się w ten sposób, minister odpowiedziała twierdząco. – Sytuacja była dramatyczna i wymagała uspokojenia, a nie drobnych komentarzy od ludzi, którzy nie mają kompetencji, by tak powiedzieć, oceniła.

Francuska minister ds. europejskich oznajmiła przy tym, że rząd w jej kraju wyciągnie konsekwencje z ostatnich zamieszek. Dodała, że tego rodzaju problemy nie dotyczą tylko Francji, lecz także Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji.

W opinii Boone działania jednego policjanta nie odzwierciedlają zachowania francuskiej policji, zaś „nie ma powszechnego rasizmu w policji”.