Minister obrony: Polska ma ponad 175 tys. żołnierzy pod bronią

Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tys. żołnierzy pod bronią. Zachęcam do przystępowania do wojska; dla młodych, ambitnych i pracowitych osób to szansa dobrego startu w dorosłe życie – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej w piątek w Białej Podlaskiej wziął udział w uroczystości przysięgi wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Podkreślił, że Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tys. żołnierzy pod bronią.

Błaszczak przypomniał, że garnizon w Białej Podlaskiej działa od dwóch lat; wcześniej przez 20 lat wojsko w tym miejscu nie stacjonowało, „budynki niszczały, a teraz wróciło życie”.





Minister przekonywał, że obecność WP wpływa na bezpieczeństwo tego miejsca, a także jest ważnym impulsem gospodarczym, gdyż, jak zaznaczył, to Wojsko jest największym pracodawcą w powiecie.

Szef MON podkreślił, że od 2015 r. trwa wzmacnianie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt i powiedział, że nawet najlepiej wyposażone wojsko musi być liczne, zachęcając do przystępowania do Wojska Polskiego. Zaznaczył, że dla młodych, ambitnych i pracowitych osób jest to szansa na zdobycie wykształcenia i dobrego startu w dorosłe życie.