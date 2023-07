Estonia wie, jak użyć zamrożonych rosyjskich środków

Na poziomie unijnym zauważyłem ogromne zainteresowanie rozwiązaniami Estonii pozwalającymi na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich. Ważne jest to, że nikt nie może teraz powiedzieć, iż nie ma sposobu na użycie tych środków – ten sposób istnieje, i my go stworzyliśmy – powiedział estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna.

W połowie czerwca szef estońskiej dyplomacji oświadczył, że rząd Estonii uzgodnił zasady wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich do wsparcia odbudowy Ukrainy.





– Rozwiązania te prawdopodobnie utorują globalną drogę do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy – wskazał Tsahkna.





Estonia przygotowuje obecnie ustawodawstwo krajowe w celu wykorzystywania zamrożonych aktywów do wypłaty zaliczki na odszkodowania. Podstawą użycia zamrożonego mienia jest to, że naruszając zakaz użycia siły dane państwo, w tym przypadku Rosja, wyrządziło szkodę, której nie naprawiło.





Estonia zamierza zawrzeć z Ukrainą traktat lub ustanowić ewentualny międzynarodowy mechanizm odszkodowawczy. „Pierwszym krokiem mechanizmu odszkodowawczego jest Rejestr Szkód tworzony przez Radę Europy” – wyjaśniono w dokumentach estońskiego resortu spraw zagranicznych.





Rosjanie niszczą ukraińskie mienie, Ukraina ma zatem prawo żądać odszkodowania





– Używamy ram prawnych, które już w Estonii funkcjonują, czyli wpisują się też w system unijny, nie są z nim sprzeczne. To wszystko bazuje na faktach – Rosjanie niszczą ukraińskie mienie, Ukraina ma zatem prawo żądać odszkodowania – wyjaśnia estoński minister spraw zagranicznych.

– Pytaniem otwartym pozostaje to, czy w Unii Europejskiej istnieje wystarczająco dużo politycznej woli, by użyć zamrożonych środków rosyjskich na poziomie wspólnotowym – dodaje.





Komisja Europejska opracowuje obecnie plan, który pozwoliłby zebrać miliardy euro poprzez zobowiązanie instytucji finansowych przechowujących zamrożone rosyjskie środki do przekazywania części generowanych przez nie zysków na odbudowę Ukrainy.





– Każdy mechanizm, który pozwoli wykorzystać jakiekolwiek środki rosyjskie do odbudowy Ukrainy, jest mechanizmem dobrym. Nasze rozwiązania pozwalają jednak na użycie wszystkich środków – komentuje Tsahkna.





Odbudowa Ukrainy musi ruszyć już teraz





– Chcemy, żeby te środki były użyte jak najszybciej, nie chcemy czekać na koniec wojny – bo co tak naprawdę oznacza koniec wojny? Kiedy on nastąpi i jak będzie wyglądać? Odbudowa Ukrainy musi ruszyć już teraz – apeluje.