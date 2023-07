Wagnerowcy na Białorusi? „Musimy być gotowi na najgorszy scenariusz”

Rząd zdecydował, że w związku z planami przeniesienia rosyjskiej grupy Wagnera na Białoruś, wzmocniona zostanie obrona wschodniej granicy Polski. – Musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.

Po zakończeniu zainicjowanego przez szefa zbrodniczej grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna buntu wojskowego rosyjski reżim ogłosił, że część jego formacji najemniczej ma przenieść się na Białoruś.

Szczegóły tych ustaleń nie są znane, a według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną szef najemników może wciąż prowadzić negocjacje z rosyjskimi władzami na temat swoich przyszłych losów.

Grupa Wagnera na Białorusi? Rząd wzmacnia granicę





W ostatnich dniach rząd ogłosił, że w związku z możliwością przeniesienia grupy Wagnera na Białorusi została podjęta decyzja o wzmocnieniu naszej obrony na granicy wschodniej.





– Polityka bezpieczeństwa jest z natury rzeczy nastawiona na najczarniejsze scenariusze i kierując się tą zasadą, musieliśmy tego rodzaju decyzje podjąć – uzasadniał wicepremier Jarosław Kaczyński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią podjął decyzję o wzmocnieniu jej ochrony grupą 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystami.

W czwartek Kamiński informował, że polskie służby nie potwierdzają na razie obecności grupy Wagnera, oprócz jej lidera, na Białorusi.





– Pewne jest, że gdy wagnerowcy pojawią się na Białorusi, to nie po to, by odpoczywać. Oni będą realizować jakąś misję – przeciwko Ukrainie, Litwie albo Polsce – wskazywał.







Wąsik: Musimy być gotowi





O wagnerowcach mówił w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Polityk ocenił, że nie da się przewidzieć na jakie prowokacje stać Aleksandra Łukaszenkę. Zauważył, że ataku wagnerowców wciąż powinna obawiać się Ukraina.

– Jeżeli oni znajdą się na Białorusi to niewykluczone, że w pewnym momencie podejmą decyzję o tym, że zaatakują Ukrainę od północy. Także Ukraina musi tutaj pewną rezerwę strategiczną przygotować na granicy białoruskiej. My też musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz. Być może on nie nastąpi. Ale już dzisiaj musimy przewidywać, że grupa Wagnera będzie na Białorusi i zostanie użyta do prowokacji na granicy – wskazał Wąsik.

Wiceminister wyjaśnił, że obecnie na granicy polsko-białoruskiej nie ma przypadków prób jej nielegalnego przekroczenia bez udziału służb białoruskich.

Gdyby nie „pomoc” białoruskich pograniczników nie byłoby w ogóle przypadków nielegalnego przekroczenia granicy – mówił. Jak zaznaczył, dzięki budowie zapory liczba prób sforsowania granicy z Białorusią znacząco spadła. Polska Straż Graniczna odnotowuje około 150-200 takich prób dziennie.