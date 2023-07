Przepis o nieprzedawnianiu się przestępstw pedofilskich wejdzie w życie w październiku

W październiku tego roku wejdzie w życie uchwalony przez Sejm w obszernej reformie Kodeksu karnego przepis o nieprzedawnianiu się przestępstw pedofilskich; obecnie przestępstwa te ulegają przedawnieniu po 20 latach – powiedział wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Piotr Cieplucha.

Pod koniec czerwca w internecie został opublikowany film dziennikarza Mariusza Zielke zatytułoway „Bagno”, w którym autor dowodzi, że w Polsce dochodzi do przypadków tuszowania pedofilii. Jako przykłąd podaje sprawę znanego muzyka Krzysztofa S. – Przestępstwo pedofilii nie powinno się przedawnić – zaznaczył w reportażu Zielke. Do sprawy odniosła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która podkreśliła, że tylko jeden z kilku czynów zarzucanych muzykowi nie uległ przedawnieniu, a postępowanie w tej sprawie jest na końcowym etapie.





Cieplucha został zapytany w kontekście tego reportażu, czy zostanie przedstawiony jakiś projekt zaostrzający kary za pedofilię. Wiceszef MS przekonywał, że resort sprawiedliwości już od lat konsekwentnie realizuje działania, które mają dokonać zmian w prawie właśnie w tym zakresie. – I wiele już w tej materii udało się zrobić do tej pory – zapewnił.





– Pierwsza rzecz najbardziej popularna i znana, dużo było informacji medialnych na ten temat, to utworzenie tzw. rejestru pedofilów, czyli rejestru wobec osób, które popełniły czyn zabroniony na tle seksualnym. Ten rejestr jest ogólnodostępny dla każdego w internecie i każdy może sprawdzić, czy w jego okolicy nie znajduje się pedofil – powiedział wiceminister.





Cieplucha wymienił też „wprowadzenie bezwzględnego, obligatoryjnego, dożywotniego zakazu pracy z dziećmi dla takich osób”.

Potworne. Sztuczna inteligencja na usługach pedofilów Pedofile używają sztucznej inteligencji do tworzenia i sprzedawania na masową skalę materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci –... zobacz więcej

– Inna nowość to wprowadzenie recydywy pedofilskiej. Tego wcześniej nie było w przepisach obowiązującego prawa – zaznaczył wiceszef MS.





Kolejnym elementem, o którym powiedział było zaostrzenie kar dla pedofilów. – Przypomnę, że wcześniej mieliśmy tak, że były to widełki od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, w przypadku czynu ze szczególnym okrucieństwem to było od 5 do 15 lat. Natomiast dzisiaj jest to, co do zasady od 5 do 30 lat, a w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem, które kończą się niestety śmiercią ofiary mamy karę bezwzględnego dożywocia – zaznaczył wiceszef MS.





Jak dodał, „uważamy, że niezwykle trudno jest doprowadzić do tego, że taki sprawca po wyjściu na wolność nie popełni tego samego czynu pedofilskiego ponownie”. – Wręcz przeciwnie statystyki wskazują, że po wyjściu na wolność bardzo wielu pedofilów wraca do popełnienia przestępstw. Stąd, żeby chronić też społeczeństwo, dzieci taki przepis został wprowadzony – podkreślił Cieplucha.





Kolejna rzecz, o której wspomniał „chyba kluczowa w kontekście reportażu »Bagno«, to przepis, który wejdzie w życie od października, a który już został uchwalony przez Sejm, czyli nieprzedawnianie się tych spraw, gdzie mamy podejrzenie o pedofilię”.

– Dzisiaj jest tak, że ten okres przedawnienia to jest co do zasady 20 lat, po 20 latach sprawa się przedawnia. 30 lat jest w przypadku, kiedy już zostało wszczęte postępowanie. Natomiast od października już nie będzie przedawnienia w tym zakresie. A to jest kluczowe, ponieważ musimy pamiętać o tym, że mamy dzisiaj taką sytuację, że wiele z tych ofiar (pedofilów) często po kilkudziesięciu latach dopiero decyduje się na to, żeby dochodzić swoich praw, dochodzić sprawiedliwości – powiedział wiceminister.





1 października br. wchodzi w życie zasadnicza część uchwalonej latem zeszłego roku i podpisanej przez prezydenta w grudniu obszernej reformy Kodeksu Karnego.