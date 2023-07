„Alarm!”. Staruszka grozy kolekcjonowała truchła zwierząt [WIDEO]

Jeszcze do niedawna sąsiedzi Wandy N. przeżywali koszmar. Mieszkanka Lasu Winiarskiego nieopodal Buska-Zdroju groziła im i znęcała się nad swoimi zwierzętami. – Groziła mojemu 4-letniemu synowi, powiedziała, że go zabije, wsadzi do beczki i będzie z niego piła krew – opowiadała pani Renata Czerw. W czerwcu staruszka zmarła, a w jej mieszkaniu odkryto kolejne zwierzęta i... ich szczątki. – To trzeba być naprawdę chorym człowiekiem, żeby na balkonie suszyć ciała pięciu szczeniąt – powiedziała w rozmowie z reporterami programu „Alarm!” aktywiska prozwierzęca Żaneta Komender.



