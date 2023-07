Wyłudził od seniorki prawie 300 tys. euro. Podawał się za Boga

Przed sądem w mieście Leon, na zachodzie Hiszpanii, ruszył proces mężczyzny, który od swojej sąsiadki wyłudził blisko 300 tys. euro, podając się za Pana Boga i świętych – informują w czwartek lokalne media.

Z akt sprawy wynika, że domniemany oszust w 2014 r. rozpoczął trwający pięć lat proceder wyłudzania pieniędzy od sąsiadki, którą prokuratura określa mianem „kobiety w podeszłym wieku”.

Mężczyzna dzwonił do seniorki, podając się najczęściej za Boga lub Matkę Bożą. Wykorzystując wiedzę o rodzinie sąsiadki straszył ją widmem wypadków lub innych nieszczęść, które miały spaść na osoby z kręgu rodziny starszej kobiety.

„Modlitwa i ofiary”





Przed fatum, jak tłumaczył oszust, mogła ochronić tylko „modlitwa i ofiary”. Te ostatnie, jak przekonywał podszywający się pod świętych mężczyzna, powinny zostać umieszczone w skrzynce przylegającej do sklepu z naturalnymi środkami leczenia. Placówka ta należy do owego sąsiada emerytki, który w środę zasiadł na ławie oskarżonych przed sądem w Leonie.

Prokuratura zarzuca Hiszpanowi, że z premedytacją wykorzystał podeszły wiek seniorki oraz brak zdolności do racjonalnego myślenia i w latach 2014–2019 wyłudził od niej prawie 300 tys. euro.

Oskarżony, jak wynika ze zgromadzonego materiału, może trafić do więzienia na 8 lat, gdyż pozywająca go seniorka wspólnie z policją nagrała kilka rozmów, podczas których mężczyzna wcielał się w postacie świętych. Mówiące do kobiety „głosy" radziły emerytce zachować dyskrecję.

W kilku nagraniach słychać, jak mężczyzna określający oszukiwaną kobietę mianem „świętej”, nalega, aby wpłacała ona ofiary do „wiadomej skrzynki”, którą nazywa „niebiańskim bankiem”.

Kobieta zaciągnęła w banku dwa kredyty





O tym, że seniorka nie jest ani świętą, ani nie deponuje środków w „niebiańskim banku” przekonali emerytkę członkowie jej rodziny, którzy w 2019 r. ze zdziwieniem odkryli, że prowadząca dotychczas skromne życie kobieta zaciągnęła w banku dwa kredyty.