Król: Nie wiem, skąd Donald Tusk bierze dane, którymi miota w filmikach na TikToku

Te pozwolenia na pracę są na dwa lata, maksymalnie mogą być na trzy lata. Co to jest za migrant, który dostaje pozwolenie czasowe do pracy w Polsce? – pytał na antenie Polsat News Piotr Król. Poseł PiS odniósł się do wypowiedzi polityków PO, którzy powtarzają za swoim liderem, że Polska przyjęła w 2022 roku ponad 130 tys. migrantów z państw muzułmańskich. Jak stwierdził, w czasach rządów PO to „2 miliony Polaków musiało wyjechać z Polski za pracą”. – Nie wiem, skąd Donald Tusk bierze dane, którymi miota w filmikach na TikToku – powiedział polityk.

– Nasze firmy transportowe szukają w tej chwili kierowców nie tylko na Białorusi, nie tylko na Ukrainie, nie tylko w Bułgarii, ale szukają na przykład w Armenii. Znam takie przypadki – mówił Król. Jego zdaniem „różnica polega na tym – i to jest ból, który głównie PO dotyka – że za ich rządów 2 miliony Polaków musiało wyjechać z Polski za pracą; szczególnie do Wielkiej Brytanii”.





Media: Polacy masowo uciekają z Wielkiej Brytanii





– Za naszych rządów gospodarka się na tyle rozwinęła, mimo dwóch skrajnych zewnętrznych czynników – pandemii i wojny – że do niektórych części gospodarki potrzeba pracowników tymczasowych i to jest coś, czego oni nie są w stanie przetrawić – ocenił poseł.





Polityk przekonywał, że 80 proc. osób, które trafiły na Polski rynek pracy, to Białorusini i Ukraińcy, zaś rozwój gospodarczy i dobra sytuacja różnych sektorów gospodarki musi być dotkliwa „z perspektywy kogoś, kto widział, że 2 miliony Polaków musiało wyemigrować za chlebem”.





– Nie wiem, skąd Donald Tusk bierze dane, którymi miota w filmikach na tiktoku – powiedział Król.