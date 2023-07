Pracownik zaporoskiej elektrowni atomowej: Rosjanie zaminowali teren

Rosjanie zaminowali Zaporoską Elektrownię Atomową (ZNPP) w pierwszych tygodniach okupacji. Po tym okresie nie nastąpiły większe zmiany w ich zachowaniu w elektrowni – powiedział obecny pracownik elektrowni w rozmowie z serwisem Suspilne.

– Stacja jest zaminowana od pierwszych tygodni okupacji. Nie wiem, skąd teraz taka panika. Może to dla zwrócenia uwagi na ZNPP, zwłaszcza gdy trwają prace nad wyzwoleniem południa Ukrainy. Być może po wysadzeniu (przez Rosjan) elektrowni w Kachowce nikt nie wie, czego się spodziewać – powiedział.





Pracownik ocenił, że zachowanie Rosjan w elektrowni nie uległo zmianie. – Są obecni na stacji, mieszkają na terenie elektrowni, przechowują dużo broni. Sprzęt pojawia się i znika, jest dużo ciężarówek i nie wiadomo, co zawierają – relacjonował. Dodał, że ryzyko wysadzenia elektowni istnieje od czasu zajęcia.





Największa siłownia jądrowa w Europie





Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, jest okupowana przez wojska rosyjskie od początku marca 2022 roku. Na jej terenie stacjonują żołnierze agresora, są tam też obecni pracownicy Rosatomu. W ostatnich miesiącach wojska najeźdźcy wielokrotnie ostrzeliwały teren elektrowni, stwarzając w ten sposób – w ocenie władz w Kijowie – zagrożenie radiacyjne o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.



#wieszwiecej Polub nas





Pracownicy obiektu, w tym przedstawiciele kierownictwa elektrowni, byli poddawani presji psychicznej i zmuszani do przyjmowania rosyjskich paszportów, a także zawierania umów z Rosatomem pod groźbą utraty zatrudnienia lub nawet mobilizacji do armii wroga.





Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował ostatnio, że Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia tam ataku terrorystycznego, co może doprowadzić do uwolnienia promieniowania. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uznał taki scenariusz za „mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy”.