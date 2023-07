Krychowiak wreszcie znalazł klub. Wybrał popularny kierunek

Grzegorz Krychowiak postanowił, że będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej. 98-krotny reprezentant Polski ma podpisać dwuletni kontrakt z Al Shabab.

Krychowiak zna Al Shabab, bo... grał tam na wypożyczeniu z Krasnodaru przez kilka ostatnich miesięcy. 33-latek w 35 meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty, zaskarbiając sobie sympatię kibiców i szacunek trenera. Nie było więc wątpliwości, że po rozwiązaniu kontraktu z rosyjskim zespołem na brak zainteresowania nie będzie narzekał.





Pozostanie w Arabii Saudyjskiej najpewniej na stałe zamyka 98-krotnemu reprezentantowi Polski drogę do kolejnych występów w biało-czerwonych barwach. I choć kadrze wcale się bez „Krychy” lepiej nie wiedzie, Fernando Santos zdaje się być przekonany, że poradzi sobie bez niego.





A sam Krychowiak? Wybiera przede wszystkim pieniądze i spory komfort. Sam wielokrotnie powtarzał, że chce zrobić wszystko, by w trakcie kariery zarobić tyle, by po jej zakończeniu nie musieć... chodzić do telewizji. Dzięki dwóm kolejnym sezonom w Arabii raczej nie będzie musiał.





Co ciekawe, jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków, Krychowiak otrzymał też propozycję od... Abha Club, którego szkoleniowcem został niedawno Czesław Michniewicz. Postawił jednak na sprawdzone rozwiązanie.