Zełenski spotka się w Ankarze z Erdoganem. Do omówienia są co najmniej dwie kwestie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się w piątek do Turcji, by spotkać się z prezydentem Recepem Tayipem Erdoganem – podały tureckie media. Według prorządowego dziennika „Sabah” rozmowy przywódców mają dotyczyć porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża.

Umowa dotycząca korytarza zbożowego na Morzu Czarnym została podpisana w lipcu 2022 roku; negocjacje w tej sprawie toczyły się przy mediacji Turcji i pod auspicjami ONZ. Porozumienie wygasa jednak 17 lipca, a Moskwa nie chce go przedłużyć.

„Zełenski udaje się do Stambułu na cztery dni przed rozpoczęciem dorocznego szczytu NATO, który odbędzie się w Wilnie” – przypomina AFP.

Turcja jest jedynym obok Węgier państwem, które nie ratyfikowało jak dotąd akcesji Szwecji do Sojuszu. Trwają zabiegi dyplomatyczne mające nakłonić Ankarę do zaakceptowania przyjęcia Sztokholmu do NATO.

Wcześniej w czwartek Zełenski przybył do Sofii, gdzie spotkał się z premierem Nikołajem Denkowem; rozmowy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa, obronności i udziału Sofii w odbudowie Ukrainy, w tym zabytków historii i kultury.

Zełenski i Denkow podpisali też deklarację o euroatlantyckiej integracji Ukrainy oraz memorandum o współpracy w dziedzinie energetyki.

Parlament Bułgarii upoważnił resort energetyki do podjęcia negocjacji z Kijowem w sprawie ewentualnej sprzedaży dwóch rosyjskich reaktorów o mocy 1000 megawatów każdy, zakupionych w 2006 roku dla siłowni w bułgarskim mieście Belene, która nie została zbudowana.