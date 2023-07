Tomasz Grodzki w Berlinie. „Jak pan każe, sługa musi”

Kolejny raz mieliśmy rację. Platforma Obywatelska nie skorzystała z zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego do wypracowania wspólnego stanowiska Polski, dotyczącego przymusowej relokacji, bo jej politycy pojechali po instrukcje do Berlina. Jak pan każe, sługa musi – w ten sposób rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował nieobecność przedstawicieli PO na spotkaniu z premierem w KPRM i wyjazd marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do Berlina.

Na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim ws. relokacji i tzw. paktu migracyjnego zabrakło przedstawicieli PO. Wiadomo, czym w tym czasie zajęty był marszałek Senatu. Tomasz Grodzki wraz z grupą towarzyszących mu senatorów udał się na spotkanie z przedstawicielami władz Niemiec.





Chociaż konstytucja stanowi, że za kreowanie polityki zagranicznej odpowiadają prezydent i rząd, marszałek Grodzki nie zważa na ten zapis. W grudniu 2019 roku np. postanowił „naprawić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej” i spotkał się z ambasadorem Federacji Rosyjskiej.





Dwa tygodnie po rozmowie z ambasadorem Andrejewem marszałek Grodzki nie krył w mediach zadowolenia z „atmosfery” spotkania, która zachęciła go do wysunięcia konkretnych propozycji współpracy. – Atmosfera tej rozmowy była na tyle dobra, że – powtarzam, w uzgodnieniu z MSZ – chcieliśmy otworzyć pewien kanał komunikacji na linii Senatu Rzeczpospolitej i Rady Federacji Rosyjskiej i to spotkało się z dużym zrozumieniem – relacjonował Grodzki w RMF.





Jak wynikało z informacji portalu tvp.info, był to osobisty pomysł marszałka Senatu, niekonsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Taka propozycja, jak nas poinformowano, nie pojawiła się również w materiałach, jakie z MSZ otrzymał Grodzki.

Rzecznik rządu Piotr Müller nazwał w mediach społecznościowych puste krzesło przeznaczone dla przedstawiciela PO na spotkaniu z premierem „wymownym symbolem”. I pytał polityków PO w jaki sposób zagłosują w kwestii przymusowej relokacji i mechanizmowi kar finansowych.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek stwierdził, że PO nie skorzystała z zaproszenia premiera, bo „jej politycy pojechali po instrukcje do Berlina”. „Jak Pan każe, sługa musi” – napisał.





Marszałek Grodzki chce prowadzić politykę zagraniczną. Czy konstytucja na to pozwala?