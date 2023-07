Zatrzymania w Niemczech. „Bild”: Terroryści z Azji podawali się za uchodźców z Ukrainy

W czwartek o świcie uzbrojeni policjanci z jednostki antyterrorystycznej GSG 9 dokonali nalotów na terenie Nadrenii Północnej–Westfalii i Dolnej Saksonii. Aresztowań dokonano też na terytorium Holandii. Celem byli członkowie niebezpiecznej grupy islamistycznej z Tadżykistanu, podejrzewani o planowanie zamachu terrorystycznego w Niemczech – opisuje portal dziennika „Bild”.

Funkcjonariusze federalnego Urzędu Policji Kryminalnej mieli nakazy aresztowania siedmiu osób. Podejrzanych o terroryzm zatrzymano m.in. w Duesseldorfie, Gladbeck, Gelsenkirchen, Warendorf (w ośrodku dla uchodźców). Podejrzani w wieku 20–45 lat byli prawdopodobnie w posiadaniu broni.

Prokuratura Federalna od miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie tadżyckiego ugrupowania pod kątem założenia i prowadzenia organizacji terrorystycznej.

„Są to głównie mężczyźni pochodzący z Tadżykistanu, Turkmenii i Kirgizji. Dostali się do Niemiec na początku wojny na Ukrainie, wiosną 2022 roku i najpóźniej do czerwca 2022 roku utworzyli na miejscu organizację terrorystyczną” – wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.

Podejrzani mają powiązania z Państwem Islamskim w prowincji Chorasan w Azji Środkowej – jedną z najgroźniejszych obecnie grup terrorystycznych na świecie. „Przypuszczalnie część grupy została przemycona do Niemiec w celu dokonywania zamachów" – twierdzi „Bild”.

„Podejrzani planowali zamachy w Niemczech z ramienia Państwa Islamskiego. Próbowali również zdobyć broń, prawdopodobnie szpiegowali potencjalne cele w Niemczech” – dodała rzeczniczka.

Jak ustalił „Bild”, Tadżykowie trafiali do Niemiec przez Ukrainę, podając się za uchodźców wojennych i pokazując fałszywe dokumenty. Planowane przez nich ataki są objęte prowadzonym śledztwem – przypuszcza się, że mogły to być zamachy z udziałem kilku uzbrojonych osób.