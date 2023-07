Szynkowski vel Sęk po spotkaniu ws. relokacji: Chcemy przygotować omówienie zagrożeń

Chcemy przygotować omówienie zasadniczych zagrożeń zawartych w projekcie unijnego rozporządzenia ws. relokacji migrantów – przekazał minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk po spotkaniu w KPRM dotyczącym migracji.

Po godz. 13 w czwartek zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów. Uczestniczyli w nim szef MSWiA Mariusz Kamiński, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, prezes PSL Władysław Kosiniak–Kamysz, szef koła Kukiz'15 Paweł Kukiz, szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, szefowa Porozumienia Magdalena Sroka, szef koła Wolnościowcy Jakub Kulesza i Andrzej Sośnierz (koło Polskie Sprawy).

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 odmówili udziału w konsultacjach.

Podczas briefingu prasowego po spotkaniu minister ds. UE zapytany został o możliwość przedstawienia polityczno–prawnej analizy i interpretacji, która miałaby wyjaśniać, co znajduje się w projekcie unijnego rozporządzeniu dot. relokacji migrantów.

Taka prośba, jak powiedział minister, wyszła ze strony przedstawicieli klubów parlamentarnych obecnych na spotkaniu w KPRM. – Premier bardzo otwarcie powiedział, że oczywiście chcemy przygotować takie omówienie tych zasadniczych zagrożeń zawartych w tym akcie prawnym – przekazał Szynkowski vel Sęk. Dodał, że na razie nie zadeklarowano konkretnego terminu sporządzenia takiej analizy.

Jednocześnie ocenił, że projekt rozporządzenia jest powszechnie dostępny, jednak jest napisany skomplikowanym językiem. – Mam momentami wrażenie, że on jest celo w taki sposób sformułowany, żeby wprowadzać opinię publiczna w obszar pewnej nieczytelności – powiedział.

Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił z kolei, że słowa komisarz ds. wewnętrznych UE Ylvy Johansson o tym, że w propozycji unijnego paktu migracyjnego nie ma obowiązkowej relokacji, nie pokrywają się z tym, co jest w dokumencie.

„Johansson manipuluje"





– Pod hasłem nieobligatoryjności, braku obowiązku (komisarz) rozumie to, że nie trzeba przyjąć migrantów, ale nie dodaje, że jak nie przyjmie się tych migrantów, to trzeba słono za to zapłacić. Pani komisarz Johansson manipuluje tym, co jest w rozporządzeniu, które zostało przedstawione – ocenił.

Odniósł się również do innej wypowiedzi komisarz Johansson, która w środę napisała na Twitterze. „Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy – jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności innych państw członkowskich” – wskazała komisarz.

– Nas »wysoce prawdopodobne« nie satysfakcjonuje. My chcemy mieć suwerenność co do decydowania w tym zakresie – podkreślił rzecznik.

Negocjacje





Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tego tzw. paktu migracyjnego. Pakt wprowadza m.in. system „obowiązkowej solidarności”. Polega on na tym, że choć „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, to „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy”.

Liczbę tę ustalono na 30 tys. „Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę” – czytamy w komunikacie Rady UE.





Oznacza to de facto, jak powiedział wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.