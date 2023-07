CPK opublikował koncepcję architektoniczną Portu Lotniczego Solidarność

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Pokazuje ona wizualizację terminali, stacji kolejowej oraz dworca autobusowego. Projekt koncepcyjny jest wstępem do opracowania docelowego projektu budowlanego.

Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Terminal pasażerski lotniska, który zajmie powierzchnię 400 tys. metrów kwadratowych, będzie zlokalizowany na dwóch poziomach.





Przyloty i kontrola bezpieczeństwa znajdą się zarówno w strefie Schengen, jak też Non-Schengen. Dalej pasażerowie Non-Schengen przemieszczą się na poziom, na którym znajdzie się osobna część terminala, restauracje, sklepy i punkty usługowe.





Terminal będzie połączony bezpośrednio z czterema modułowymi pirsami, czyli przedłużoną częścią terminala pasażerskiego (z możliwością rozbudowy w przyszłości, kiedy pojawi się takie zapotrzebowanie rynkowe). We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwukierunkowe ruchome chodniki, co pozwoli zminimalizować czas przesiadek i podwyższy standard obsługi.





Dworzec kolejowy obsłuży lotnisko, ale będzie też pełnić rolę ogólnokrajowego węzła transportowego, integrując połączenia kolejowe z głównych miast w Polsce. Dworzec kolejowy CPK to 6 podziemnych peronów obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne.





Z dworca kolejowego pasażerowie otrzymają dogodne przejście do dworca autobusowego i Airport City. Węzeł zostanie wyposażony w zatoki autobusowe, poczekalnie z kasami biletowymi, a także obiekty handlowe. W pobliżu dworca autobusowego inwestor przewiduje hotele, które będą pierwszymi zabudowaniami Airport City.





W ciągu kilku tygodni inwestycja ma uzyskać decyzję środowiskową, a jeszcze w tym roku wojewoda mazowiecki może wydać decyzję lokalizacyjną dla lotniska.





Kiedy otwarcie CPK?





Zasadnicze prace budowlane portu lotniczego mają się rozpocząć w tym roku. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego lotniska w 2028 roku.