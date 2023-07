Rosyjskie okręty na ćwiczeniach w Szanghaju. Niepokój w Japonii i na Tajwanie

Dwie rosyjskie korwety, Gromkij i Sowriemiennyj, zawinęły do portu w Szanghaju we wschodnich Chinach, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach. Na przełomie czerwca i lipca obie jednostki przepłynęły w okolicach Tajwanu i Japonii, budząc niepokój władz obu państw – pisze Agencja Reutera.

Niepokojące wieści z Moskwy. Chiny i Rosja pogłębiają współpracę Naczelny dyplomata Chin Wang Yi spotkał się w środę w Moskwie z Władimirem Putinem i zapewnił go o skłonności Pekinu do wzmacniania strategicznej... zobacz więcej

W trakcie pięciodniowej wizyty rosyjskie korwety mają wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z chińską marynarką wojenną w Szanghaju, koncentrując się na komunikacji między okrętami, manewrowaniu w szyku oraz poszukiwaniu i ratownictwie morskim – podały chińskie media państwowe.





Według Agencji Reutera obecność dwóch korwet w ramach pierwszej od trzech lat wizyty rosyjskiej Floty Pacyfiku w Chinach demonstruje trwałą współpracę wojskową między oboma krajami i zacieśnianie więzi militarnych mimo trwającej od 16 miesięcy inwazji Rosji na Ukrainę.





Trwała współpraca wojskowa Rosji i Chin





W poniedziałek chiński minister obrony Li Shangfu spotkał się w Pekinie z dowódcą rosyjskiej Marynarki Wojennej admirałem Nikołajem Jewmienowem. Były to pierwsze formalne rozmowy wojskowe między dwoma krajami od czasu buntu rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera 23–24 czerwca.





Li powiedział Jewmienowowi, że Chiny mają nadzieję na zwiększoną wymianę, komunikację „na wszystkich szczeblach” i częstsze interakcje poprzez wspólne ćwiczenia i inne formy współpracy, aby móc „osiągnąć nowy poziom” w zakresie obrony – informowała agencja AP w poniedziałek za chińskim resortem obrony.

Pod koniec czerwca resorty spraw zagranicznych Rosji i Chin przeprowadziły konsultacje w sprawie obrony przeciwrakietowej.





W zeszłym miesiącu szef departamentu połączonych sztabów chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej Liu Zhenli przeprowadził również rozmowy z szefem rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem za pośrednictwem łącza wideo. Jak podaje Agencja Reutera, Gierasimow zapowiedział, że obie strony będą nadal rozwijać współpracę wojskową.





Czytaj także: Chiński plan wobec okupowanych regionów Ukrainy. Do czego Li namawia Europę?





Rosyjskie korwety, które zawinęły do Szanghaju, były obserwowane w ubiegłym miesiącu w pobliżu Tajwanu. Na początku lipca o ich obecności w okolicach wyspy Okinawa, gdzie znajduje się główna amerykańska baza wojskowa w Japonii, informował tamtejszy resort obrony.

#wieszwiecej Polub nas

Ich obecność skłoniła Japonię do wysłania okrętów w celu monitorowania ich ruchów, podczas gdy tajwańskie wojsko wysłało samolot i okręty. Chiny roszczą sobie prawo do Tajwanu i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym interwencji zbrojnej