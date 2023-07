Janusowe oblicze Tuska. Jak oszukał kobiety?

Donald Tusk zmienia zdanie z dnia na dzień. Nie tylko w kwestii polityki migracyjnej, ale także w sprawie wieku emerytalnego, zwłaszcza kobiet. Które oblicze Donalda Tuska jest więc prawdziwe? Wszystko wskazuje, że zależy ono od bieżących zysków politycznych.

Poglądy Donalda Tuska i jego obozu politycznego ewoluują w zależności od doraźnych korzyści politycznych. Szczególnie wyraźnie widać to ostatnio w wypowiedziach jego środowiska dotyczących nielegalnych migrantów. Ale podobny koniunkturalizm można zaobserwować także w innych sprawach, w tym w kwestii sytuacji kobiet w Polsce.

„Życie kobiety w Polsce wciąż jest trudniejsze niż życie mężczyzny (...) tyrają tak jak mężczyźni albo i bardziej” – użalał się nad losem kobiet Tusk podczas kampanii wyborczej w marcu 2012 r. Nie przeszkodziło to jednak już klika miesięcy później przeforsować w Platformie Obywatelskiej wraz z koalicyjnym Polskim Stronnictwem Ludowym ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego – wszystkim, także kobietom, do 67. roku życia.

Wiek kobiet i mężczyzn został zrównany – w myśl źle pojętego równouprawnienia – powodując w rezultacie wydłużenie wieku emerytalnego kobiet pracujących na wsi w rolnictwie aż o 12 lat.

Nie powinno to dziwić, zważywszy, że przedmiotowe traktowanie kobiet jest dla środowiska PO czymś oczywistym. Przykład takiego zachowania dał Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych. Podczas nagranej rozmowy z jego ust padły słowa: „Jakaś p*zda, wiesz, zamiast ją przep*****lić, dał jej jakieś biuro”.

Chodziło o urzędniczkę z Najwyższej Izby Kontroli, która napisała niekorzystny dla ambasady polskiej w USA raport. Zakwestionowała w nim koszt urządzenia biura ambasadora, który wyniósł 8 mln dolarów.

Rolą państwa jest, by kobietom, w szczególności matkom, zagwarantować równe szanse w dążeniu do szczęścia. Wychowanie dzieci to bardzo ciężka...