Finkielkraut o rozwiązaniach dla Francji. „Być może nie jest za późno”

To nieprawda, że zamieszki we Francji są wynikiem nierówności społecznych i gospodarczych – powiedział w rozmowie z dziennikarką Telewizji Polskiej francuski filozof Alain Finkielkraut. Zastanawiał się też, czy nie jest za późno, by zakończyć ten kryzys. Podkreślił, że we Francji potrzebna jest pilna odbudowa autorytetu państwa i rodziny.

Dziennikarka TVP Dominika Ćosić zapytała Finkielkrauta, czy aktualną sytuację we Francji można porównać do tej z 2005 r., kiedy również wybuchły gwałtowne zamieszki. Filozof twierdził wcześniej, że nie mają one podłoża ekonomicznego, że są natury religijnej, tożsamościowej i narodowościowej.

– Porównanie samo się narzuca. Znowu mamy zamieszki, niezwykle gwałtowne. Niszczone jest dobro użytku publicznego, szkoły, biblioteki, rabowane są sklepy, lecz to, co dzieje się w 2023 r., jest dużo poważniejsze. Punkt wspólny: przemoc nie znajduje rozwiązania w gospodarce, to nie jest problem społeczny – komentował.

– To wszystko nie jest prawdą, wspomniane dzielnice zostały odnowione. Organizacje i stowarzyszenia, które zajmują się mieszkańcami przedmieść, otrzymują bardzo duże dofinansowania, ale niestety nie przynosi to żadnego efektu – podkreślił.

Wspomniał, że Jean-Luc Mélenchon, który stoi na czele partii La France insoumise, powtarza, że „te dzieciaki są przytłoczone problemami, od biedy do dyskryminacji”.

W jego ocenie Francja doświadcza teraz efektów imigracji, która trwa od dawna.

Przypomniał, że w ubiegłym roku Francja przyjęła ponad pół miliona „uchodźców politycznych”. Jego zdaniem to zatrważająco wysoka liczba i pilne zadanie dla rządu.

– Uprawia, tak jak kiedyś komuniści, zaprzeczenie realnego świata. To już nie jest realny świat, to zaprzeczenie rzeczywistości twierdzeniem, że rasizm jest zjawiskiem systemowym, że policja stosuje niedozwoloną przemoc itd. Twierdzenie, że przedmieścia zostały pozostawione same sobie, to nieprawda. Duża część lewicy mówi nieprawdę – uważa francuski filozof.