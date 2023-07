Brak aresztu dla Leszka Czarneckiego. Jest zażalenie na postanowienie sądu

Prokuratura Regionalna w Warszawie nie zgadza się z postanowieniem sądu i jego uzasadnieniem w sprawie nieuwzględnienia wniosku o areszt wobec Leszka Czarneckiego w śledztwie dotyczącym afery GetBack. W związku tym złożone zostało zażalenie na postanowienie sądu – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej Aleksandra Skrzyniarz.

Skrzyniarz wyjaśniła, że prokurator nie zgadza się z twierdzeniem sądu, iż nie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Czarneckiego (zgadza się na podawanie danych – red.) zarzucanych mu czynów.





– W uzasadnieniu sąd podkreślił, że dowody zebrane przez prokuratora wskazują z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, że przestępczy proceder miał miejsce i nie był wynikiem ekscesu wąskiej grupy pracowników banku, lecz miał charakter systemowy i odgórnie zaplanowany. Ocena dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego zaprezentowanego sądowi orzekającemu we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania prowadzi do wniosku, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów, a jego postawa procesowa uzasadnia zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – przekazała Aleksandra Skrzyniarz.





Niejednoznaczne orzeczenia





Wskazała, że poszczególne sądy orzekające w sprawie Czarneckiego w zakresie wniosku o jego tymczasowe aresztowanie i w kwestii dokonanego przez prokuratora zabezpieczenia majątku podejrzanego orzekają odmiennie co do stopnia prawdopodobieństwa popełniania przez niego przestępstw.

Jak zaznaczyła Aleksandra Skrzyniarz, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymując w mocy postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym podkreślił, że materiał dowodowy nie ma „jedynie charakteru abstrakcyjnego i wskazuje na prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego m.in. przestępstwa oszustwa, zaś on sam jest dłużnikiem pokrzywdzonych”.





– Wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, choć nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na brak podstaw do twierdzenia, że podejrzany ukrywa się w sprawie, zaznaczył, że prawdopodobieństwo popełnienia przez ww. zarzucanego mu czynu istnieje – przypomniała Skrzyniarz.





Zdaniem prokuratury sąd rejonowy jednostronnie ocenił materiał dowodowy, „nie opierając się przy tym na zasadach logiki i doświadczenia życiowego”. Według prokuratury sąd rozpoznając wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania pominął okoliczności niekorzystne dla podejrzanego i wybiórczo przeanalizował zeznania świadków.

– Prokuratura dysponuje dowodami przemawiającymi za uznaniem, że podejrzany współuczestniczył w organizowaniu obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia i wbrew regulaminowi banku, w wyniku czego doprowadzono co najmniej 1140 klientów banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 227, 4 mln zł – przekazała.





Zaznaczyła, że w różnych wątkach tzw. afery GetBack Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądów sześć aktów oskarżenia przeciw 61 oskarżonym.





– Należy również przypomnieć, że wątek śledztwa dotyczący osób działających wspólnie z podejrzanym w procesie dystrybucji przez Idea Bank obligacji GetBack został zakończony już w październiku 2020 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Trwa ich proces. Osoby te stanęły przed sądem w dużej mierze w oparciu o ten sam materiał dowodowy, który był podstawą do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec Leszka Cz. – przypomniała Skrzyniarz.





Aresztowanie Czarneckiego niezbędne





Jak zaznaczyła, tymczasowe aresztowanie Czarneckiego jest niezbędne, aby przedstawić mu zarzuty. Aresztowanie jest konieczne, bo Czarnecki od dwóch lat unika stawienia się w prokuraturze.

Przypomniała, że od czerwca 2021 r do stycznia 2023 r. prokurator wyznaczył Czarneckiemu dziewięć terminów przesłuchań. O wszystkich został powiadomiony, na żaden z nich się nie stawił.





Tymczasowe aresztowanie umożliwiłoby skierowanie aktu oskarżenia przeciwko niemu i merytoryczną ocenę stawianych mu zarzutów przez sąd.





Jej zdaniem „kolejna decyzja Sądu powoduje, że oddala się perspektywa sprawnego przeprowadzenia postępowania przeciwko podejrzanemu i zapewnienia właściwej ochrony interesów pokrzywdzonych, w tym poprzez zasądzenie środków kompensacyjnych m.in. w oparciu o zabezpieczony od Leszka Cz. na mocy prokuratorskiego postanowienia utrzymanego w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie”.





Podkreśliła, że prokuratura domaga się zmiany rozstrzygnięcia i zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, „jako jedynego środka umożliwiającego rzeczywiste zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania”.





Afera GetBack





Śledztwo ws. afery GetBack wszczęto w kwietniu 2018 r., w dzień po złożeniu zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powołano specjalny zespół śledczy.

11 maja 2018 r. dokonano pierwszych przeszukań i zabezpieczeń dokumentów, nośników informacyjnych i mienia, a w czerwcu 2018 r. zatrzymano byłego prezesa GetBacku. W związku ze śledztwem zabezpieczono kwotę 400 mln zł, w tym kosztowności, biżuterię, nieruchomości, papiery wartościowe i pieniądze na rachunkach bankowych.





Prokuratura Regionalna w Warszawie w śledztwie dotyczącym afery GetBack skierowała już do sądów sześć aktów oskarżenia przeciw ponad 61 osobom, w aktualnie prowadzonych wątkach status podejrzanych ma ponad 100 osób. Jedną z nich jest przedsiębiorca Leszek Czarnecki, któremu zarzuca się dokonanie oszustw na szkodę ponad 1,1 tys. klientów Idea Bank S.A. na kwotę 227 mln zł i wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach na kwotę 9 mln zł.





W lipcu 2020 r. prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Czarneckiemu zarzutów w związku z aferą, jednak te nie zostały mu formalnie ogłoszone, bo biznesmen na stałe przebywa za granicą. Wówczas prokurator wystąpił z pierwszym wnioskiem o areszt wobec Czarneckiego.





W kwietniu 2021 r. sąd okręgowy utrzymał w mocy postawienie sądu rejonowego nieuwzględniające wniosek prokuratora. Sąd w przeciwieństwie do prokuratury uważał, że biznesmen się nie ukrywa.





Kolejny wniosek o tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu na początku lutego tego roku. 22 czerwca Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście wydał postanowienie nieuwzględniające tego wniosku.