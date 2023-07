Kucharski uderza w Lewandowskiego. „Nie mogą się pogodzić, że królową jest Iga”

Cezary Kucharski po raz kolejny odniósł się do wpadek wizerunkowych, jakie w ostatnim czasie coraz częściej są udziałem Roberta Lewandowskiego. – Chcą go kreować na króla Polski, a teraz królową jest Iga Świątek – powiedział serwisowi WP SportoweFakty.

Choć nie skończył się jeszcze proces sądowy pomiędzy obiema stronami, to Kucharski wciąż nie rezygnuje z krytyki poczynań Lewandowskiego i jego obozu. Były menedżer nawiązał do afery, w której prawnicy piłkarza Barcelony nakazali wystosować sprostowanie autorom… strony z memami.





– Lewandowski i marketingowcy chcą pozycjonować go jako… króla Polski. Mówię to poważnie, bo widziałem analizę i podpowiedź obrania tej strategii. Dla niego ważne jest, żeby nie ucierpiał jego majestat. Sztab go zaciekle broni, ale przecież to groteskowe, że prostuje się – strasząc prawnikiem – strony z memami. Nie mogą się pogodzić z tym, że teraz królową jest Iga Świątek – powiedział 51-letni menedżer.





Afera premiowa





W wywiadzie dla WP SportoweFakty Kucharski nie omieszkał także skomentować słynnej afery premiowej. Od mistrzostw świata minęło już ponad pół roku, jednak według niego, reprezentacja Polski wciąż odczuwa reperkusje tamtych wydarzeń.





– W grudniu wszyscy w kadrze pochowali głowy w piasek. Każdy udawał, że piłkarze nie chcieli tych pieniędzy, a jednak się o nie pokłócili! Najpierw był wywiad Lewandowskiego, a potem Skorupskiego, który twierdził, że było inaczej. W końcu „Lewy” przyszedł na konferencję przed Czechami, wydusił z siebie przeprosiny za aferę premiową, ale nie wyglądało to autentycznie. Moim zdaniem tych pęknięć w kadrze, jakich narobiła, nie da się skleić. To są zmiany nieodwracalne – zakończył Kucharski.